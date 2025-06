Cantante de raíces latinas interpretó el himno de EU en español como protesta contra el ICE (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La cantante Nezza interpretó este sábado 14 de junio el himno nacional de Estados Unidos en español, esto durante un partido de las Grandes Ligas de Los Ángeles Dodgers vs. San Francisco Giants, en California, como protesta contra las redadas migratorias del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

A través de redes sociales se viralizó el video de la interpretación en el Dodger Stadium de Los Ángeles, en el que se observa a Vanessa Hernández “Nezza”, de raíces dominicanas y colombianas, cantar frente a la multitud de pie, con gritos y aplausos de fondo.

En su cuenta de TikTok, Nezza compartió que antes de su participación, una empleada de los Dodgers le advirtió que no interpretara el himno en español, sin embargo, ella sintió “que simplemente debía hacerlo, para mi gente (...) porque mis padres son inmigrantes”.

Sin embargo, el equipo de béisbol informó que “no hubo consecuencias ni resentimientos” por su actuación. Aseguraron que “no se le pidió que se retirara” y que estarían felices de tenerla de vuelta.

La joven indicó que realizó el canto como protesta ante las crecientes redadas migratorias del ICE en esa ciudad y en todo el país:

"Este es mi momento para mostrarles a todos que estoy con ellos, que tenemos una voz y que todo lo que está pasando no está bien. Estoy súper orgullosa de haberlo hecho. No me arrepiento", dijo la cantante a The Associated Press.