Miles de iraníes toman las calles en apoyo al gobierno y al Ejército frente a Israel

MADRID (EUROPA PRESS).- Miles de iraníes salieron este viernes a las calles de las grandes ciudades del país, con la capital, Teherán, a la cabeza, en una expresión de apoyo al gobierno del país y a sus fuerzas de seguridad en su lucha contra Israel cuando se cumple una semana del comienzo de la operación militar israelí contra territorio iraní y el correspondiente contraataque de Ejército de la república islámica.

La marcha en la capital ha transcurrido entre la universidad en la plaza de Enghelab hasta la torre de Azadi, en el oeste de la ciudad, entre gritos de "muerte al régimen sionista y a la arrogancia americana".

Imágenes captadas por los medios estatales han mostrado concentraciones de miles de personas, algunas de las cuales también exhibían imágenes de los comandantes muertos iraníes muertos desde el comienzo de los ataques de Israel, mientras otros ondeaban banderas de Irán, Palestina y Hezbolá.

In short: Iranians in the ENTIRE country have come outside, despite the hot weather, to condemn Israel and support Iran.



