Estados Unidos moviliza a sus bombarderos B-2 al Pacífico

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Fuerza Aérea de Estados Unidos movilizó al Pacífico a sus bombarderos B-2, esenciales en los planes de guerra de Israel contra Irán.

La agencia de noticias EFE publicó que, de acuerdo con sitios dedicados al rastreo de vuelos, los B-2 despegaron de la base aérea de Whiteman, en Misuri, para dirigirse a Guam, un territorio de Estados Unidos en Micronesia, donde tiene instalaciones militares.

Al parecer, los aviones estarían acompañados de aviones cisterna, que pueden reabastecer a los bombarderos en pleno vuelo.

El traslado de los bombarderos B-2 a una posición al alcance de Irán no implica que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidiera intervenir en el conflicto entre ese país e Israel.

Incluso asegura, citando al diario The New York Times, que no es inusual reubicar activos militares.

Israel ha solicitado a Estados Unidos que utilice bombas de más de 13 mil kilogramos capaces de alcanzar las instalaciones nucleares de Fordow, que se ubican profundamente enterradas bajo tierra en una zona montañosa.

Para Israel es imposible destruir estas instalaciones subterráneas cruciales para el programa nuclear iraní, pero sería una misión al alcance de los B-2 estadunidenses.