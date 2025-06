Trump apuesta por un “cambio de régimen” para “hacer a Irán grande otra vez”

MADRID (EUROPA PRESS).- El presidente estadunidense, Donald Trump, abogó este domingo por un "cambio de régimen" en Irán para lograr "hacer Irán grande otra vez" apenas unas horas después del bombardeo de instalaciones nucleares iraníes.

"No es políticamente correcto utilizar la expresión 'cambio de régimen', pero si el régimen iraní actual no es capaz de 'hacer a Irán grande otra vez', ¿por qué no debería de haber un cambio de régimen? MIGA!!!", afirmó Trump en su red social, Truth Social, parafraseando su lema de campaña electoral, "Hagamos a Estados Unidos grande otra vez".

Trump ha puesto en valor los bombardeos y ha resaltado que "el daño a las instalaciones nucleares de Irán dicen que ha sido 'monumental'".

"Los impactos han sido potentes y precisos. Gran habilidad demostrada por nuestros soldados. ¡Gracias!", ha añadido.

El propio Trump confirmó que los aviones B-2 que han bombardeado las instalaciones nucleares iraníes han regresado ya a su base en Misuri. "Los grandiosos pilotos de B-2 acaban de aterrizar sanos y salvos en Misuri. Gracias por un trabajo bien hecho!!!", les felicitó.

Por la mañana, el Pentágono había afirmado que la acción militar no buscó el cambio de régimen iraní.

"Alerta de seguridad" mundial para los estadunidenses en el extranjero

Las autoridades de Estados Unidos emitieron una "alerta mundial de seguridad" en la que advirtieron a sus ciudadanos en el extranjero que extremen la precaución ante posibles "manifestaciones" contra ellos, después de los ataques ejecutados en la madrugada de este domingo contra instalaciones nucleares en Irán.

"El conflicto entre Israel e Irán ha provocado interrupciones en los viajes y el cierre periódico del espacio aéreo en todo Oriente Próximo. Existe la posibilidad de que se produzcan manifestaciones contra ciudadanos e intereses estadunidenses en el extranjero", explicó en una nota el Departamento de Estado, antes de pedir "a los ciudadanos estadunidenses de todo el mundo que extremen la precaución".

La alerta emitida por la cartera diplomática estadounidense llega después de que el Departamento de Seguridad Nacional haya advertido en el mismo día de "un entorno de mayor amenaza en Estados Unidos debido a su participación directa en el conflicto entre Israel e Irán".

"Es nuestro deber mantener a la nación segura e informada, especialmente en tiempos de conflicto. El conflicto actual entre Israel e Irán plantea la posibilidad de una mayor amenaza para la patria en forma de posibles ciberataques, actos de violencia y crímenes de odio antisemitas", declaró la secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, en un escueto comunicado en el que sin embargo ha señalado que "actualmente no existen amenazas creíbles específicas contra el país".

Starmer y Trump plantean la necesidad de retomar la negociación sobre su programa nuclear

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alertaron de nuevo este domingo sobre el "grave riesgo" que constituye el programa nuclear de Irán, en una conversación telefónica en la que han tratado los reciente ataques estadounidenses contra el país centroasiático.

"Los dirigentes han hablado de la situación en Oriente Próximo y han reiterado el grave riesgo que supone el programa nuclear iraní para la seguridad internacional. Hablaron de las medidas adoptadas anoche por Estados Unidos para reducir la amenaza y coincidieron en que nunca se debe permitir que Irán desarrolle un arma nuclear", recoge una nota difundida por el Gobierno británico.

Además, Starmer y Trump abordaron "la necesidad de que Irán vuelva a la mesa de negociaciones lo antes posible y avance hacia un acuerdo duradero".

El Ejército israelí inició hace más de una semana una oleada de ataques contra Irán a dos días de reunirse Washington y Teherán en Mascate, Omán, en la que iba a ser la sexta ronda de conversaciones entre ambos países sobre el programa nuclear iraní.

Según recoge el comunicado de Downing Street, ambos mandatarios permanecerán "en estrecho contacto en los próximos días".

Previamente, los gobiernos británico, francés y alemán han manifestado este domingo su disposición a "contribuir" para lograr que se retomen las negociaciones sobre el programa nuclear iraní y han instado a las autoridades del país centroasiático a "evitar acciones que pudieran desestabilizar la región".

En cualquier caso, han reiterado su "apoyo a la seguridad de Israel" y que "Irán jamás puede tener armas nucleares y no puede suponer una amenaza a la seguridad regional".