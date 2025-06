Trump carga contra republicano que cuestiona ataque a Irán por no tener la aprobación del Congreso

MADRID (EUROPA PRESS) - El presidente estadounidense, Donald Trump, atacó duramente, este domingo, al miembro de la Cámara de Representantes Thomas Massie, del Partido Republicano, por firmar una moción que considera que el bombardeo sobre Irán supone una violación de la Constitución al tratarse de una acción militar contra otro país sin permiso explícito del Congreso.

"El congresista Thomas Massie de Kentucky no es MAGA (Hacer a Estados Unidos Grande Otra Vez), aunque a él le guste decir que lo es. Los auténticos MAGA no lo quieren, no lo conocen y no lo respetan", afirmó Trump en su cuenta en la red social Truth Social.

Massie "es una fuerza negativa que casi siempre vota 'no', aunque sea algo muy bueno". "Es un grandilocuente de ideas simples que cree que es bueno que Irán tenga armas nucleares del más alto nivel mientras gritan '¡Muerte a Estados Unidos!' a la menor oportunidad", arguyó.

Trump alegó que "Irán ha matado y amputado a miles de estadunidenses e incluso tomó la Embajada estadunidense en Teherán durante la Administración Carter".

Para Trump, el ataque "ha sido un éxito militar espectacular" que "le ha quitado la 'bomba' de las manos", una bomba "que habrían usado si hubieran podido", pero este congresista "de medio pelo" está en contra de "los brillantes logros de ayer en Irán".

"Massie es débil, ineficaz" que ahora "falta al respeto a nuestro gran ejército y todo lo que representa, sin reconocer siquiera su brillantez y valentía en el ataque de ayer". "¡Los MAGA deben echar a este patético perdedor, Tom Massie, como la plaga! La buena noticia es que hay un patriota estadunidense maravilloso que compite contra él en las primarias republicanas y estará en Kentucky haciendo campaña", adelantó.

"MAGA no va de políticos vagos, grandilocuentes y no productivos, como evidentemente es Thomas Massie. Gracias a nuestro increíble ejército y estupendo trabajo que hicieron anoche. ¡Ha sido especial! Hagamos a Estados Unidos Grande Otra Vez", argumentó.

En 1973, tras décadas de intervención estadunidense en Vietnam y otras partes de Asia, el Congreso aprobó la Resolución de Poderes de Guerra para reafirmar la autoridad presidencial sobre la acción militar.

Sin embargo, su eficacia siempre ha estado bajo disputa, dado que, si el presidente decide emprender por su cuenta y riesgo una acción militar, una hipotética resolución en contra del Congreso acabaría sujeta a un veto presidencial, que sólo puede ser anulado por una mayoría de dos tercios de los votos en la Cámara de Representantes y el Senado.

En cualquier caso, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, ha instado inmediatamente a Trump a que dé explicaciones ante el Legislativo. "Ningún presidente debería poder llevar a esta nación, de manera unilateral, a algo tan trascendental como una guerra con amenazas erráticas y sin estrategia", declaró.

"El republicano Trump debe rendir cuentas ante el Congreso y el pueblo estadunidense. El peligro de una guerra más amplia, prolongada y devastadora ha aumentado drásticamente", afirmó Schumer.

El líder de la minoría de la Cámara de Representantes, la cámara baja del Congreso, Hakeem Jeffries, también exigió que los responsables de la Administración Trump informen de manera "completa e inmediata" al Legislativo de lo ocurrido, así como de futuras operaciones tras lo que describió como una "acción unilateral" contra las instalaciones de Fordo, Natanz e Isfahán.

"El presidente Trump ha engañado al país acerca de sus intenciones, no ha solicitado autorización del Congreso para el uso de la fuerza militar y corre el riesgo de ver a Estados Unidos involucrado en una guerra potencialmente desastrosa en Oriente Próximo", denunció Jeffries.

Los demócratas en la Comisión de Servicios Armados del Senado también han expresado su inconformidad con el bombardeo. "Lamentablemente, el presidente Trump no ha continuado la tradición bipartidista de informar periódicamente al Congreso sobre los principales eventos de seguridad nacional que afectan a los estadunidenses en todo el mundo", hizo saber en un comunicado.

"Los militares estadunidenses –con 40.000 tropas solo en Oriente Medio–, nuestros diplomáticos, sus familias y nuestros ciudadanos, sin duda asumirán un mayor riesgo con los acontecimientos de hoy", añadió.

El congresista demócrata Rohit 'Ro' Khanna ha llamado a todos sus compañeros de partido a regresar inmediatamente a Washington para votar su propuesta de resolución, redactada junto al republicano Massie, sobre la ley de poderes de guerra "para prohibir a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos participar en hostilidades no autorizadas en la República Islámica de Irán"

El ala progresista del partido, representada en figuras como la congresista Rashida Tlaib, se ha mostrado todavía más contundente. "Es una flagrante violación de la Constitución", denunció antes de recordar lo ocurrido en la invasión de Irak bajo la falsa coartada de la existencia de armas de destrucción masiva.

"No vamos a picar dos veces. En lugar de escuchar al pueblo americano, ha escuchado a ese criminal de guerra que es (el primer ministro israelí) Benjamin Netanyahu", acusó. "El Congreso debe actuar inmediatamente para ejercer sus poderes de guerra y detener esta acción anticonstitucional", concluyó.

Otro icono del progresismo demócrata como es Alexandria Ocasio-Cortez ha ido todavía más allá al entender la decisión de Trump como un motivo "claro y absoluto" para iniciar un juicio político con vistas a la destitución del presidente Trump.

"La desastrosa decisión del Presidente de bombardear Irán sin autorización es una grave violación de la Constitución y de los poderes de guerra del Congreso. Se ha arriesgado impulsivamente a lanzar una guerra que podría atraparnos durante generaciones", denunció.