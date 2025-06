Irán niega acuerdo de “alto al fuego” y dice que cesará ataque si Israel lo hace

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que Israel e Irán han acordado un "alto al fuego completo y total", poco después de que Irán lanzara el lunes un ataque limitado con misiles contra una base militar de Estados Unidos en Qatar, en represalia por el bombardeo estadounidense de sus instalaciones nucleares.

Irán dijo que si Israel cesaba sus ataques desde la mañana del martes, entonces Irán detendría los suyos.

Israel no reconoció por el momento ningún alto al fuego, pero no había reportes de ataques israelíes contra Irán después de las 4:00 a.m. hora local.

Antes de esa hora se reportaron ataques contra Teherán y otras ciudades de Irán. En otras guerras, Israel ha incrementado sus ataques antes de que entren en vigor los ceses del fuego.

"Hasta ahora, no hay 'acuerdo' sobre ningún alto el fuego o cese de operaciones militares", escribió por su parte el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, en una publicación en la plataforma social X. "Sin embargo, si el régimen israelí detiene su agresión ilegal contra el pueblo iraní a más tardar a las 4 a.m., hora de Teherán, no tenemos intención de continuar nuestra respuesta después".

Su mensaje fue publicado a las 4:16 a.m., hora de Teherán. "La decisión final sobre el cese de nuestras operaciones militares se tomará más tarde", añadió.

As Iran has repeatedly made clear: Israel launched war on Iran, not the other way around.



As of now, there is NO "agreement" on any ceasefire or cessation of military operations. However, provided that the Israeli regime stops its illegal aggression against the Iranian people no… — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 24, 2025