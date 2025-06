Uranio enriquecido de Irán: los 408.6 kilos que siguen resistiendo los ataques

(France 24).- Tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel, la gran incógnita ahora son las reservas iraníes de uranio enriquecido al 60%. En teoría, estas reservas podrían permitir a Irán fabricar nueve armas nucleares. Varios expertos analizan esta amenaza y se preguntan en qué fase se encuentra el programa nuclear iraní.

Los 408.6 kilogramos en cuestión pesan mucho en el debate sobre hasta qué punto los bombardeos estadounidenses sobre Irán del sábado 21 de junio por la noche y del domingo 22 de junio han debilitado el programa nuclear iraní.

Se trata de reservas de uranio enriquecido al 60%, es decir, la cantidad que está a pocas etapas de poder utilizarse para fabricar bombas atómicas.

Estados Unidos admitió que "no sabe dónde se encuentra este material, altamente estratégico para el futuro de una posible arma nuclear iraní", según 'The New York Times'. Este día, Israel llevó a cabo nuevos ataques en la región del emplazamiento de Fordow, con el fin, oficialmente, de dañar las vías de acceso para impedir que los iraníes transporten a otro lugar el material que necesitan para proseguir sus planes nucleares.

¿408.6 kilos de uranio enriquecido perdidos de vista?

Pero los iraníes habían asegurado, incluso antes de los bombardeos norteamericanos, que habían almacenado esas reservas de uranio altamente enriquecido.

Aunque es imposible confirmar o desmentir esta afirmación, Rafael Mariano Grossi, director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA)- organismo encargado de supervisar el programa nuclear iraní-, admitió en una entrevista con 'The New York Times' que él también considera que esas existencias habían sido trasladadas.

Los 408.6 kilos de uranio enriquecido al 60% son tan importantes porque es "muy largo y complicado pasar del uranio natural al uranio enriquecido al 60, pero la última etapa -llegar al 90%- es mucho más rápida y puede hacerse en cinco o seis días para enriquecer material suficiente para una sola bomba si se toma la decisión política", afirma Ludovica Castelli, especialista en cuestiones nucleares de Medio Oriente en el Istituto Affari Internazionali (IAI), un centro de investigación y reflexión italiano.

Vigilar estas reservas de uranio o destruirlas es, por tanto, crucial si se quiere frustrar la ambición iraní de dotarse de armas nucleares.

"Hasta hace poco, la hipótesis más probable era que estos 408,6 kilos estuvieran almacenados en varios túneles cercanos al centro de conversión de uranio de Isfahan, fuertemente fortificados y que, a pesar de varios bombardeos israelíes y estadounidenses, no parecen haber sido blanco de ataques ni haber sufrido daños", explica Castelli.

Sin embargo, Irán parece haber querido proteger aún más estas reservas y las ha trasladado a varios "lugares secretos", revela el 'Financial Times'. Esta decisión plantea un problema en sí misma, ya que, si se confirmara la dispersión de estas reservas de uranio a varios lugares secretos, "a partir de ahora sería muy difícil vigilar estas reservas, por no hablar de verificarlas en el marco de los mecanismos internacionales de control", advierte la experta del IAI.

Suficiente uranio de uso militar para nueve bombas

Este riesgo es aún mayor, ya que, en teoría, estas reservas permitirían a Irán obtener suficiente "uranio de uso militar para fabricar unas nueve armas nucleares en una planta de enriquecimiento como Fordow", señala Castelli.

Así que, por supuesto, Fordow y Natanz, los dos principales centros de enriquecimiento de uranio, "han sufrido graves daños, y estas reservas no van a enriquecerse por sí solas", señala Hans-Jakob Schindler, antiguo diplomático alemán, residente de Teherán y quien ha trabajado en el programa nuclear iraní.

Pero "eso no significa que las capacidades nucleares de Irán hayan desaparecido", afirma la analista italiana citada previamente.

Esta especialista señala que existe un "gran complejo subterráneo no lejos de Natanz que parece seguir intacto y en el que parece haberse reasignado una línea de producción de centrifugadoras en 2022". Por no hablar de la existencia de otro emplazamiento a punto de abrirse no lejos de Isfahan, que fue revelado por Irán al OIEA unos días antes de que comenzaran los bombardeos israelíes.

"La gran pregunta ahora es con qué rapidez podría Irán transformar estas reservas enriquecidas al 60% en uranio apto para armas y utilizarlas después para fabricar armas nucleares", afirma Schindler.

Antes del comienzo de la guerra entre Israel e Irán, los expertos estimaban que, una vez tomada la decisión en Teherán, se tardarían "tres semanas en obtener de Fordow suficiente uranio enriquecido al 90% para fabricar nueve armas nucleares", señala Castelli.

Pero estas estimaciones había que tomarlas con pinzas incluso antes de los bombardeos, porque "las centrifugadoras son muy sensibles y, cómo funcionan en cadena, basta un problema con una de ellas para que todo se interrumpa", subraya el experto alemán.

"No se puede destruir el saber hacer con bombas"

El intenso bombardeo de Irán no va a simplificar el proceso, sino todo lo contrario. Empezando por el transporte de esas reservas de uranio hasta los centros de enriquecimiento. Si "viene en su forma gaseosa -utilizada en las centrifugadoras- hay que transportarlo en contenedores especiales a alta presión, lo que es logísticamente complicado. Además, este gas es tóxico y muy reactivo, y si se produce el más mínimo incidente durante el transporte, podría haber riesgo de incidente químico", explica Castelli.

En segundo lugar, toda esta actividad no pasaría desapercibida, ya que Israel y Estados Unidos vigilan de cerca el país, señalan los expertos entrevistados por France 24. Así que, por el momento, a Irán no le interesa sacar estas reservas de su escondite.

A más o menos corto plazo, la guerra actual frenará probablemente el programa nuclear iraní. Solo unos meses, según Richard Nephew, antiguo analista estadounidense que trabajó en el programa nuclear iraní durante las administraciones de los presidentes demócratas Barack Obama y Joe Biden.

"Puede que también lo haya retrasado varios años, porque a estas alturas todo son especulaciones de todos modos, ya que aún no sabemos realmente lo dañados que están los emplazamientos nucleares", afirma Schindler.

Pero como dijo en 2008 Colin L. Powell, exsecretario de Estado de George W. Bush, a propósito del programa nuclear iraní, "no se puede destruir el saber hacer con bombas".

En otras palabras, con tiempo, dinero y voluntad, Irán podrá reconstruir su programa en torno a esos 408,6 kilos de uranio, porque "siempre hay más científicos disponibles que los asesinados por Israel", señala el especialista alemán.

Y para él, este es uno de los principales riesgos del planteamiento bélico de Israel y Estados Unidos: "a menos que se produzca un cambio político importante en Irán y la integración regional del país, lo que ocurrirá es que, si el régimen cae, la siguiente persona en el poder hará todo lo posible por adquirir armas nucleares y lo hará en secreto, sin informar al OIEA".