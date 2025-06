Netanyahu dice que Israel no ha lanzado "ataques adicionales" contra Irán tras conversar con Trump

MADRID, (EUROPA PRESS).- El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, confirmó este martes bombardeos contra Irán tras la entrada en vigor del alto al fuego y recalcó que fueron lanzados en respuesta a la "violación" iraní tras el lanzamiento de varios misiles por parte de Teherán y que no ha habido "ataques adicionales" tras la conversación mantenida con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, muy crítico por antes con las acciones israelíes.

"El alto el fuego se fijó para las 7.00 horas (hora local). A las 3.00 horas (hora local), Israel atacó con fuerza en el corazón de Teherán, alcanzando objetivos del régimen y eliminando a cientos de miembros de las fuerzas de seguridad iraníes y de la (fuerza paramilitar) Basij", manifestó a través de un comunicado publicado por su oficina.

Asimismo, recalcó que "poco antes de que el alto el fuego entrara en vigor, Irán lanzó una batería de misiles, uno de los cuales causó la muerte de cuatro ciudadanos en Beerseba". "A las 7.06 horas (hora local), Irán lanzó un misil contra territorio israelí, así como dos misiles adicionales a las 10.25 horas (hora local)", detalló, antes de afirmar que todos ellos "fueron interceptados o cayeron en espacios abiertos".

"En respuesta a las violaciones de Irán, la Fuerza Aérea destruyó una instalación de radar cerca de Teherán", destacó al tiempo que ha incidido en que, tras la conversación entre Trump y Netanyahu, "Israel se ha abstenido de realizar nuevos ataques". "En la conversación, Trump expresó su gran aprecio por Israel, que logró todos sus objetivos en la guerra, así como su confianza en la estabilidad del alto el fuego", dijo.

Poco antes, Trump había reclamado a Israel que diera orden para que los aviones desplegados en espacio aéreo iraní dieran media vuelta y amenazó de que una nueva oleada de bombardeos sería "una grave violación" del alto el fuego. "Nadie resultará herido. El alto el fuego está en pie. Gracias por su atención a este asunto", subrayó en su cuenta en la red social Truth Social.

Asimismo, el mandatario estadounidense dijo que considera que "ambas partes han violado el alto el fuego", si bien ha matizado que "no está seguro de si lo hicieron de forma intencionada, dado que no pudieron controlar a la gente". "Irán lo violó, pero Israel también", apuntó, antes de detallar que "Israel, en cuanto se alcanzó el acuerdo, lanzó bombas en una cantidad no vista antes".

"No estoy contento con Israel. Si digo que tienen doce horas (desde el anuncio hasta la entrada en vigor del alto el fuego), no es para que salgan en la primera hora para que lancen todo lo que tienen", destacó. "No estoy contento con ellos, tampoco lo estoy con Irán. Sin embargo, estoy totalmente descontento con que Israel saliera esta mañana por un cohete que no llegó ni a impactar y que quizá fue disparado por error", puntualizó.

"No me gusta nada que Israel haya salido esta mañana (a llevar a cabo nuevos bombardeos) y voy a ver si puedo detenerlo", reseñó Trump en declaraciones a la prensa antes de viajar a la cumbre de la OTAN, en las que resaltó que Israel e Irán son "dos países que luchan desde hace tanto y tan intensamente que no tienen ni puta idea de lo que están haciendo", en un duro tono contra ambos.

El propio Trump había anunciado durante la madrugada del martes un acuerdo de alto al fuego después de más de diez días de conflicto a causa de la ofensiva militar lanzada el 13 de junio por el Ejército israelí contra el país centroasiático, que respondió lanzando cientos de misiles y drones y atacó el lunes una base estadounidense en Qatar en respuesta a los citados ataques de Washington contra sus instalaciones nucleares.