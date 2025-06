Proponen a Trump para el Nobel de la Paz por su "histórico papel" en el acuerdo entre Israel e Irán

MADRID, (EUROPA PRESS).- El congresista republicano Buddy Carter propuso al Comité Noruego del Nobel la candidatura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el Nobel de la Paz por el "histórico y extraordinario papel" que ha desempeñado en el acuerdo de alto el fuego entre Israel e Irán, país al que ordenó bombardear.

Trump se ha hecho en su red social Truth Social de la carta que Carter ha enviado al Comité, en la que le alaba por su determinación a la hora de "impedir que el mayor Estado patrocinador del terrorismo del mundo obtuviera el arma más letal del planeta".

"La influencia del presidente Trump fue decisiva para forjar un acuerdo rápido que muchos creían imposible", ha seguido ensalzando un Carter, que termina por encumbrar a Trump por ofrecer al mundo "un rayo de esperanza poco común" en "una región plagada de animosidad histórica y volatilidad política".

