EU restringirá visas a familiares, socios y colaboradores de sancionados por narcotráfico

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, anunció que se restringirán las visas a familiares y socios de personas extranjeras sancionadas por narcotráfico.

“Imponer restricciones de visa a narcotraficantes, sus familiares y socios comerciales y personales cercanos no solo les impedirá entrar a Estados Unidos, sino que también servirá como elemento disuasorio para la continuación de actividades ilícitas”, publicó en la página oficial del Departamento de Estado y en su cuenta de X.

“Anuncio una nueva política de restricción de visas para familiares y socios personales y comerciales cercanos de personas sancionadas bajo la Orden Ejecutiva 14059. Utilizaremos todas las herramientas necesarias para disuadir y desmantelar el flujo de fentanilo y otras drogas mortales que ingresan a nuestro país”, sostuvo Marco Rubio en redes sociales.

