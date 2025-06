VIDEO: mujer lanza a su bebé por la ventana tras explosión en edificio

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Una mujer lanzó a su bebé por la ventana de un tercer piso durante un incendio causado por una explosión en un complejo habitacional de Cleveland, Ohio. El momento fue captado en video y se difundió ampliamente en redes sociales.

Los hechos ocurrieron el lunes 23 de junio en el complejo de viviendas Rainbow Terrace, ubicado en el este de Cleveland, dentro de la zona conocida como Garden Valley. Según el Departamento de Bomberos de Cleveland, una fuerte explosión desató un incendio que consumió al menos 44 unidades y dejó múltiples personas heridas.

En el video, difundido por el medio local WOIO 19 News, se ve a la mujer, atrapada en el interior del edificio en llamas, se asoma por la ventana mientras personas desde la planta baja le gritan que arroje al niño. Personas que estaban afuera logran atraparlo antes de que llegaran los bomberos con una escalera para rescatarla.

El Departamento de Bomberos informó que más de 60 elementos participaron en el operativo de rescate. De acuerdo con declaraciones del jefe de bomberos, Anthony Luke, al medio especializado FireRescue1, la rápida acción de los vecinos fue clave para evitar una tragedia mayor.

#Ohio uD83CuDDFAuD83CuDDF8 Una mujer lanzó a su bebé desde un edificio en llamas para salvarle la vida. El incendio comenzó tras una explosión en un complejo de apartamentos en Cleveland, Ohio. pic.twitter.com/Bq7pPKMl9R — Núcleo Noticias (@NucleoNoticias) June 26, 2025

Reportan personas heridas

Cinco personas fueron hospitalizadas tras el siniestro, entre ellas un hombre de 33 años que permanece en coma por quemaduras en el 90% de su cuerpo. Además, dos menores de 10 y 11 años fueron reportados en estado crítico. Estos datos fueron confirmados por el MetroHealth Medical Center, donde continúan en observación. Otros dos adultos fueron atendidos por inhalación de humo y lesiones menores.

El edificio sufrió daños estructurales severos, por lo que al menos 42 familias fueron evacuadas. De acuerdo con People, las unidades más afectadas serán demolidas. Como respuesta inmediata, las autoridades habilitaron el Zelma George Recreation Center como albergue temporal.

Investigan la causa de la explosión

Las causas de la explosión aún se investigan. Varios residentes reportaron un fuerte olor a gas momentos antes del estallido. Las autoridades locales trabajan con personal especializado en seguridad de instalaciones para determinar si una fuga fue el origen del incendio.

El concejal Richard Starr, citado por Spectrum News 1, solicitó al fiscal general de Ohio, Dave Yost, una investigación independiente, al señalar posibles omisiones de mantenimiento en el complejo, que es administrado por una empresa privada.

Mientras tanto, organizaciones comunitarias como Survived to Live for Women in Recovery y Burten, Bell, Carr Development organizan colectas de alimentos, artículos de higiene y ropa en apoyo a las familias afectadas, según informó Ideastream Public Media. El centro CornUcopia Place, en colaboración con Signal Cleveland, también ha servido como punto de acopio y distribución.

Rescate de mascotas

Durante las labores de rescate, bomberos también lograron salvar a varias mascotas, incluidos tres gatos, cuatro tortugas, un lagarto y un perro pequeño, de acuerdo con información publicada por People.

El Departamento de Bomberos de Cleveland acordonó la zona mientras realizan peritajes y se evalúan las condiciones de habitabilidad en las secciones menos afectadas del complejo.