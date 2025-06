Bezos se casa en Venecia: la millonaria boda que desata la indignación de activistas

VENECIA, Italia (France 24).- Se trata de la boda de los contrastes. Una que ha encendido la polémica y que ha dividido a la población de Venecia. Pero, que aun así se celebra. Jeff Bezos, la cuarta persona más rica del mundo, se casa con la expresentadora Lauren Sánchez en una de las ciudades más turísticas de Italia.

Este viernes 27 de junio tuvo lugar la ceremonia culminante de una semana repleta de lujosos eventos. Según ha dado a conocer la prensa italiana, Bezos, de 61 años, y Sánchez, de 55, ya casados por lo civil en Estados Unidos, intercambiaron sus anillos y sus votos matrimoniales en la isla de San Giorgio Maggiore, en el sureste de la ciudad.

Entre los detalles que se han conocido, la boda tendría lugar en un gran anfiteatro al aire libre en la isla, desde donde se ve la plaza de San Marcos.

Ante este evento, los últimos días Venecia ha sido testigo de escenas dispares. Por un lado, decenas de jets privados han aterrizado en el aeropuerto de la ciudad transportando a multimillonarios y celebridades. Por el otro, grupos defensores de los Derechos Humanos y medioambientales se han tomado calles y canales para denunciar el impacto del pomposo evento.

Los detalles de la boda

La boda ha tenido un importante alcance mediático. Distintos portales se han lanzado a la tarea de averiguar algunos de los pormenores, a pesar de que el equipo del cuarto hombre más rico del mundo ha mantenido gran parte de los detalles en secreto.

Según han afirmado varias publicaciones, se cree que habrá celebraciones repartidas por toda la ciudad. Sin embargo, hasta el momento no hay señales de que Bezos y Sánchez vayan a apoderarse de los principales puntos turísticos de Venecia. De hecho, su equipo organizador emitió un comunicado negando los rumores.

Además, se ha especulado que Sánchez tenía previsto lucir 27 vestidos durante las celebraciones.

Este viernes la expresentadora salió del hotel con un pañuelo de seda en la cabeza y saludó a los periodistas. Luego, en un taxi acuático, se encaminó a la isla de San Giorgio. Por su parte, Bezos llegó dos horas después portando un esmoquin.

Otros medios locales han reportado que el sábado habrá una recepción en el Arsenale, una antigua base naval que hoy es sede de la Bienal de Venecia. Además, que los festejos podrían tener la participación de estrellas de renombre como Lady Gaga o Elton John.

En la lista de invitados están las influencers Kim y Khloé Kardashian, la presentadora Oprah Winfrey, los actores Orlando Bloom y Leonardo DiCaprio, la reina Rania de Jordania y el cantante Usher, entre otros.

Por otro lado, ‘Corriere della Sera’ dio a conocer que la cena sería preparada por el chef Fabrizio Mellino, galardonado con estrella Michelin, y el pastel nupcial fue encargado al prestigioso pastelero francés Cédric Grolet.

‘No Bezos’, ‘No Kings’: las protestas contra la lujosa boda

La boda, sin embargo, generó una aireada reacción en Venecia. Durante los días previos al evento, varios grupos se unieron bajo el lema ‘No space for Bezos’, un juego de palabras con su empresa Blue Origin y el reciente vuelo espacial de la novia, y repudiaron que Venecia acoja este tipo de ceremonias.

"Venecia no está en venta", era el lema que tenían los activistas que se reunieron en una manifestación el martes.

"Esta boda causa problemas en la ciudad: además de cierres de canales y controles más estrictos, hubo también una represión a los miembros de Extinction Rebellion (una organización ecologista)", denunció Alice Bazzoli, una militante de 24 años de ‘No space for Bezos’.

Los manifestantes han dicho que este matrimonio es símbolo de un mundo marcado por la desigualdad. Por otro lado, han asegurado que es la muestra de cómo funciona el turismo en esa ciudad, que no representa las necesidades de los residentes.

“Venecia no es solo una postal bonita para complacer a las élites o al turismo masivo, es una ciudad viva, con gente que realmente quiere vivir aquí”, sentenció Stella Faye, investigadora de una universidad local.

Muestra de ello, es que el centro histórico de Venecia ahora tiene menos de 50 mil residentes, frente a casi 100 mil en la década de 1970.

"El dinero que Bezos gasta en esta boda no termina en los bolsillos de los venecianos. Los dueños de los hoteles de lujo no son venecianos", sentenció Giulia Cacopardo, una representante de 28 años del movimiento ‘No Space for Bezos’.

Por otro lado, las críticas han estado dirigidas a los efectos medioambientales que conllevan los al menos 95 jets privados usados por los invitados del multimillonario, las decoraciones, los traslados, entre otros aspectos de la boda. Además, los manifestantes recuerdan el impacto que tiene Amazon en el medio ambiente y que la boda se da justamente en una de las ciudades más vulnerables al aumento del nivel del mar.

Otra de las postales que marcaron la antesala de la boda fue la pancarta que desplegó Greenpeace en la Plaza de San Marcos denunciando que Bezos no paga suficientes impuestos. “Si puedes rentar Venecia para tu boda, puedes pagar más impuestos”, decía.

Además, activistas hicieron navegar por el Gran Canal un maniquí con la figura de Bezos sobre una caja de Amazon, con billetes falsos en las manos.

En paralelo, el Ministerio de Salud de Italia emitió una alerta roja por calor extremo en Venecia para el fin de semana, parte de una ola de calor que afecta al sur de Europa.

Los millonarios costos de la boda

A la par con los detalles de la ceremonia y la celebración, también se han intentado cifrar los gastos que se derivarán de este evento.

El Ministerio de Turismo cifró los gastos directos realizados por Bezos y su mujer en unos 33.2 millones de dólares por todas estas fiestas. Además, detalló que 28.4 millones de euros corresponden a gastos directos realizados por la pareja y 17.6 millones a beneficios indirectos —como en transporte—.

También señaló que la "visibilidad mediática" del acontecimiento generaría mil millones de dólares para la ciudad. Sin embargo, advirtió que esto "requiere verificación empírica".

Por su parte, el gobernador ultraderechista de la región de Véneto, Luca Zaia, ya había ofrecido una cifra estimada del evento. El funcionario dijo que costaría unos 56 millones de dólares, según declaró para periodistas esta semana.

Zaia informó que Bezos donará 3.5 millones de dólares a una asociación de protección de la laguna, la Universidad Internacional de Venecia y la Unesco.

"El 80% de los gastos de esta boda, cuyo coste se estima en al menos 40 millones de euros (46 millones de dólares), tendrá un impacto en nuestras empresas y nuestros residentes", sentenció.

Sin importar cuál sea la cifra, será inmensamente superior a los gastos promedios de una boda en Estados Unidos, que son, en promedio, unos 36 mil dólares, según sitio web Zola.

Sobre las nupcias también se pronunció la ministra de Turismo, Daniela Santanchè, quien reiteró su apoyo al “turismo de lujo”, al que considera “un aliado y no un enemigo”. A la vez, argumentó que “refuerza la posición de Italia en el segmento de bodas”.

Bezos, la figura que divide a Venecia

Durante años, Bezos fue un más bien una figura reservada, que solía alejarse de los reflectores. Como director ejecutivo de Amazon, dejaba las apariciones públicas en manos de sus ejecutivos.

Actualmente, según la revista ‘Forbes’, el multimillonario posee una fortuna de 234 mil millones de dólares.

Su relación con Sánchez comenzó en medio de una separación mediática. En 2019, Bezos anunció su divorcio de MacKenzie Scott justo antes de que el ‘National Enquirer’ expusiera su romance con la periodista. Ella solicitó el divorcio un día después de que el de Bezos se hiciera oficial.

Junto con Sánchez, la pareja ha sido protagonista de portadas, eventos sociales y, ahora, de una boda en Venecia que ha dividido a la ciudad.

En 2021, Bezos dejó el cargo de CEO de Amazon para enfocarse en sus otros intereses: la empresa aeroespacial Blue Origin, el diario The Washington Post, y sus iniciativas filantrópicas.