Jamenei afirma que Trump exagera sobre impacto de los ataques de EU contra instalaciones nucleares

MADRID (EUROPA PRESS) - El líder supremo de Irán, el ayatola Alí Jamenei, dijo este domingo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha exagerado los resultados del ataque efectuado la semana pasada contra las instalaciones nucleares del país, en el último episodio de un cruce de declaraciones entre ambos líderes sobre las consecuencias de los bombardeos.

Mientras, este mismo domingo, Trump –que llegó a llamar "mentiroso" al líder iraní por decir que su país había ganado la guerra contra Israel– defendía una vez más el éxito de los ataques, en particular en las instalaciones subterráneas de Fordo, alcanzadas por una bomba de penetración, pero Jamenei ha insistido en que el mandatario "está empleando exageraciones poco convencionales al describir lo sucedido".

Jamenei, en un mensaje publicado en su cuenta oficial en la red X, vio "necesario" que Trump haya exagerado sus palabras, en su opinión, "porque cualquiera que las escuche se va a dar cuenta de que hay otra verdad tras ellas".

"Como no consiguieron nada", asegurado el ayatola, los estadunidenses "exageraron para ocultar la verdad y mantenerla en secreto".

Een entrevista a Fox News, Trump aseguró que Fordo no solo ha quedado destruida sino que los responsables iraníes no tuvieron tiempo de sacar el uranio enriquecido de las entrañas de la montaña, donde se encuentra la instalación.

"No trasladaron nada porque no se creían que lo que conseguimos era posible. Y lo hicimos. Hicimos algo extraordinario: miles de toneladas de roca sepultan ahora ese lugar. Ese sitio está completamente destruido", insistió antes de justificar sus ataques, una vez más.

"Los iraníes nos dijeron que querían enriquecer uranio, y enriquecer uranio no es lo mismo que instalar un aire acondicionado o arreglar el coche. 'Enriquecimiento' es una palabra muy mala y no podía dejar que eso sucediera", indicó el mandatario estadunidense, quien se niega a reconocer los informes de su propia inteligencia, que aseguraban que la república islámica no estaba en el proceso de crear bombas nucleares.

Posible relajación de las sanciones

Trump, no obstante, ha vuelto a sugerir que podría respaldar un eventual alivio de las sanciones contra Irán, "si logran actuar de manera pacífica", en una nueva combinación de amenazas con diplomacia, como lleva meses haciendo.

"Tenemos las sanciones en vigor, pero si cumplen su tarea, si logran actuar de manera pacífica y si nos demuestran que no van a causar más daño, yo levantaría las sanciones", indicó.