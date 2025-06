“Repugnante abominación”: Musk revienta contra la reforma fiscal de Trump

WASHINGTON (AP) — Elon Musk calificó el martes el "gran y hermoso proyecto de ley" de recortes fiscales y reducciones de gastos del presidente Donald Trump como una "repugnante abominación", poniendo a prueba los límites de su influencia política al arremeter contra el eje central de la agenda legislativa de los republicanos.

El ataque, que Musk lanzó en su plataforma de redes sociales X, se produjo apenas días después de que el presidente le dio una despedida repleta de fanfarrias en el Despacho Oval de la Casa Blanca en lo que marcó el final de su trabajo para el gobierno, donde estuvo al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE por sus iniciales en inglés).

"Lo siento, pero no puedo soportarlo más", publicó Musk en X. "Este enorme y escandaloso proyecto de ley en el Congreso, repleto de gastos innecesarios, es una repugnante abominación. Los que votaron a su favor deberían estar avergonzados: saben que hicieron mal. Lo saben."

La iniciativa, que ya fue aprobada por la Cámara de Representantes y actualmente se debate en el Senado, reduciría los subsidios que benefician a Tesla, la compañía de vehículos eléctricos de Musk.

El multimillonario de la industria tecnológica lanzó posteriormente una amenaza a los republicanos.

"En noviembre del próximo año, despedimos a todos los políticos que traicionaron al pueblo estadounidense", escribió en otro mensaje en X.

Se trata de un giro drástico para Musk, la persona más rica del mundo, que gastó al menos 250 millones de dólares en apoyo a la campaña de Trump el año pasado. Anteriormente prometió ayudar a derrotar a los legisladores republicanos que no eran considerados lo suficientemente leales a Trump, pero ahora propone votar en contra de ellos si impulsan la prioridad legislativa del mandatario.

Sin embargo, se desconoce de momento cómo es que Musk podría respaldar sus críticas. Recientemente declaró que gastaría "mucho menos" en campañas políticas, aunque dejó la puerta abierta a una mayor participación en la política política "si veo una razón".

Los mensajes de Musk podrían causar dolores de cabeza a los republicanos en el Capitolio, quienes enfrentan exigencias encontradas de parte de Trump y del benefactor más rico del partido.

Alex Conant, un estratega republicano, dijo que "no ayuda" que Musk critique la iniciativa, pero no anticipa que los legisladores se pongan del lado de Musk por encima de Trump.

"Los republicanos del Senado no van a permitir que expiren los recortes fiscales", subrayó Conant. "Sólo hace que el trabajo del liderazgo se vuelva mucho más difícil en cuanto a manejar a los disidentes".

Trump puede cambiar el resultado en las primarias republicanas con sus respaldos; Musk no ejerce ese nivel de influencia, reiteró Conant.

"No importa lo que Elon Musk o cualquier otra persona diga —y no quiero menospreciarlo porque no creo que sea justo—, seguirá estando por debajo del presidente Trump", declaró la senadora republicana Shelley Moore Capito.

Los intereses comerciales de Musk podrían verse afectados si los legisladores aprueban el proyecto de ley de Trump, el cual reduciría la financiación para vehículos eléctricos y tecnologías relacionadas. Musk es el director ejecutivo de Tesla, el mayor fabricante de vehículos eléctricos del país, y de SpaceX, que tiene enormes contratos de defensa.

Musk señaló el mes pasado que estaba "decepcionado" con el proyecto de ley de gastos, una crítica mucho más suave que el ataque que lanzó el martes.

El paquete presupuestario busca extender los recortes fiscales aprobados en 2017, durante el primer mandato de Trump, y agregar nuevos que promovió durante su campaña. También incluye un enorme aumento de 350.000 millones de dólares para seguridad fronteriza, deportaciones y seguridad nacional.

Para compensar parte de la pérdida de ingresos fiscales para el gobierno y limitar el aumento de la deuda nacional de 36 billones de dólares, los republicanos quieren reducir el gasto federal mediante la imposición de requisitos de trabajo para algunos estadounidenses que dependen de los servicios de red de seguridad del gobierno.

La publicación de Musk representa un nuevo obstáculo en el trabajo, de por sí complejo, del líder de la mayoría del Senado, John Thune, de aprobar un proyecto de ley a tiempo para que Trump cumpla con su objetivo de promulgarlo antes del 4 de julio. Thune tiene poco margen de maniobra en la escasa mayoría de 53 escaños del Partido Republicano.

Dos de los senadores republicanos más conservadores en materia fiscal no tardaron en expresar su apoyo a Musk.

"Podemos y debemos hacerlo mejor", escribió el senador Rand Paul en X. El senador por Utah, Mike Lee, dijo que "el gasto federal se ha vuelto excesivo", agregando que causa inflación y "utiliza al gobierno como un arma".

Aun así, Trump goza de una firme lealtad entre la base republicana y, al final, su opinión puede ser la única que importe.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, minimizó las críticas de Musk.

"El presidente ya conocía la postura de Elon Musk respecto a este proyecto de ley", dijo Leavitt, y la publicación de Musk "no cambia la opinión del presidente".

La tensión en el Partido Republicano alegró a los demócratas, quienes se encontraron en la improbable posición de estar del lado de Musk. Los demócratas libran una ofensiva política a gran escala contra las propuestas de los republicanos de imponer recortes a los programas de Medicaid, de los cupones de alimentos e inversiones en energías verdes para ayudar por los más de 4.500 millones de dólares en recortes fiscales, por lo que un gran número de legisladores ha sido fuertemente criticado durante asambleas públicas en los distritos a los que representan.

"Estamos en completo acuerdo", dijo el líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, sobre la publicación de Musk. El demócrata apareció en una conferencia de prensa a un costado de una impresión de tamaño póster de la publicación de Musk.

La última vez que Musk intervino significativamente en iniciativa de ley, el escenario era muy diferente. Su poder iba en ascenso después de la elección, cuando Trump lo acompañó a un lanzamiento de prueba de un cohete en Texas y lo nombró al frente del DOGE.

Durante el período de transición, Musk comenzó a generar oposición a un proyecto de ley que evitaría un cierre del gobierno, publicando varios mensajes al respecto en X. Trump intervino rápidamente y alentó a los republicanos a retirarse de un acuerdo bipartidista. Los legisladores finalmente lograron un nuevo pacto.