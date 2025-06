Bush, Obama y Bono critican desmantelamiento de USAID por parte de Trump

WASHINGTON (AP).- Los expresidentes Barack Obama y George W. Bush lanzaron una inusual crítica abierta al gobierno de Trump —y el cantante Bono contuvo las lágrimas mientras recitaba un poema— en una emotiva despedida en video el lunes con el personal de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.

Obama calificó el desmantelamiento de USAID por parte de la administración Trump como “un error colosal”.

Este día fue el último día como agencia independiente para la organización humanitaria y de desarrollo de seis décadas de existencia, creada por el presidente John F. Kennedy como una forma pacífica de promover la seguridad nacional de Estados Unidos impulsando la buena voluntad y la prosperidad en el exterior.

El secretario de Estado, Marco Rubio, ordenó el martes que USAID sea absorbida por el Departamento de Estado.

Los expresidentes y Bono hablaron con miles de personas de la comunidad de USAID en una videoconferencia, anunciada como un evento a puerta cerrada para la prensa, con el fin de permitir la privacidad de los líderes políticos y otros participantes para sus comentarios, a veces airados y a menudo emotivos.

Expresaron su agradecimiento a los miles de empleados de USAID que perdieron sus empleos y el trabajo de toda una vida. Su agencia fue una de las primeras y más duramente atacadas por el presidente Donald Trump y su aliado multimillonario Elon Musk en recortar gastos gubernamentales . Su personal fue bloqueado abruptamente de los sistemas y oficinas, y despedido mediante correos electrónicos masivos.

Trump afirmó que la agencia estaba dirigida por "lunáticos de la izquierda radical" y plagada de un "fraude tremendo". Musk la calificó de "organización criminal".

Obama, hablando en una declaración grabada, ofreció garantías a los trabajadores de ayuda y desarrollo, algunos de los cuales escucharon desde el extranjero.

“Su trabajo ha importado y seguirá importando para las generaciones venideras”, les dijo.

Obama ha mantenido en gran medida un perfil público bajo durante el segundo mandato de Trump y se ha abstenido de criticar los cambios monumentales que Trump ha realizado en los programas y prioridades estadounidenses en el país y en el exterior.

“Desmantelar USAID es una farsa y una tragedia. Porque se trata de una de las labores más importantes que se están realizando en el mundo”, declaró Obama. Atribuyó a USAID no solo salvar vidas, sino también ser un factor clave del crecimiento económico mundial que ha convertido a algunos países receptores de ayuda en mercados y socios comerciales de Estados Unidos.

El expresidente demócrata predijo que “tarde o temprano, los líderes de ambos partidos se darán cuenta de lo mucho que se les necesita”.

Cuando se le pidió un comentario, el Departamento de Estado dijo que presentaría esta semana el sucesor de USAID en materia de asistencia exterior del departamento, que se llamará America First.

“El nuevo proceso garantizará que haya una supervisión adecuada y que cada dólar de impuestos gastado ayude a promover nuestros intereses nacionales”, dijo el departamento.

USAID supervisó programas en todo el mundo, proporcionando agua y alimentos vitales a millones de personas desarraigadas por los conflictos en Sudán, Siria, Gaza y otros lugares, patrocinando la “Revolución Verde” que revolucionó la agricultura moderna y frenó la hambruna, previniendo brotes de enfermedades, promoviendo la democracia y proporcionando financiación y desarrollo que permitió a los países y a las personas salir de la pobreza.

Bush, que también habló en un mensaje grabado, se refirió directamente a los recortes en un programa histórico contra el SIDA y el VIH iniciado por su administración republicana y al que se atribuye haber salvado 25 millones de vidas en todo el mundo.

La reacción bipartidista del Congreso ante los recortes al popular Plan Presidencial de Emergencia para el Alivio del SIDA, conocido como PEPFAR, contribuyó a ahorrar fondos significativos para el programa. Sin embargo, los recortes y los cambios normativos han reducido el número de personas que reciben la atención vital.

“Han demostrado la gran fuerza de Estados Unidos con su trabajo, y eso se debe a su buen corazón”, dijo Bush al personal de USAID. “¿Es de nuestro interés nacional que 25 millones de personas que habrían muerto ahora vivan? Yo creo que sí, y ustedes también”, dijo.

La ex presidenta liberiana Ellen Johnson-Sirleaf, el ex presidente colombiano Juan Manuel Santos y la ex embajadora de Estados Unidos ante la ONU Linda Thomas-Greenfield también hablaron con el personal.

También lo hicieron los trabajadores humanitarios, incluyendo a una que habló de la bienvenida aparición de personal de USAID con comida cuando era una niña asustada de 8 años en un campo de refugiados liberiano. Un funcionario del Programa Mundial de Alimentos prometió entre sollozos que la misión de ayuda estadounidense regresaría algún día.

Bono, un veterano defensor de causas humanitarias en África y otros lugares, fue anunciado como el “invitado sorpresa”, con gafas de sol y gorra.

En tono de broma, saludó a los empleados de USAID como “agentes secretos del desarrollo internacional” en reconocimiento del carácter discreto de la reunión no oficial del lunes de la comunidad de USAID.

Bono contuvo las lágrimas por momentos mientras recitaba un poema que había escrito para la agencia y su destrucción. Habló de niños que mueren de desnutrición, en referencia a los millones de personas que, según investigadores de la Universidad de Boston y otros analistas, morirán debido a los recortes estadounidenses a la financiación de programas de salud y otros programas en el extranjero.