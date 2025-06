Clienta de Starbucks denuncia que recibió mensaje xenófobo escrito en tapa de su bebida

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una clienta de Starbucks denunció que recibió su café con un mensaje discriminatorio escrito en la tapa de su bebida.

Blanca López, una mujer hispana, visitó con sus dos hijas una sucursal de la famosa cadena de cafeterías, dentro de una tienda Target en Irving, Texas, el pasado 23 de junio.

La mujer pidió un café con leche de horchata. Después de recibir su bebida una de sus hijas se percató que en la tapa del vaso estaba escrito un mensaje.

“Cuando lo leí, pensé, ¿se supone que debo reírme o qué tengo que hacer?”, dijo López en entrevista con CBS Texas. “Básicamente dice que somos personas enfermas e ilegales que no pertenecemos a este país", agregó.

“¿Por qué me han llamado así? ¿Por qué me preguntan si tengo papeles o no tengo papeles? ¿Por qué ha escrito esto? Para mí es ofensivo”, declaró al medio estadunidense.