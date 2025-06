Israel admite haber matado a civiles palestinos durante el reparto de ayuda humanitaria en Gaza

MADRID (EUROPA PRESS).- Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) reconocieron estar detrás de la muerte de varios civiles palestinos durante los repartos de ayuda humanitaria cerca de los lugares de distribución establecidos por la Fundación Humanitaria de Gaza.

Las FDI explicaron que varias personas fueron alcanzadas por los disparos, si bien ha negado las cifras que ha denunciado Hamás. Al mismo tiempo, justificaron que se utilizara fuego real contra la multitud, después de que los soldados consideraran que su seguridad estaba en riesgo.

Así, confirmaron al menos tres situaciones "trágicas" en las que se disparó fuego de artillería de manera "inexacta" en áreas próximas a estos espacios de distribución habilitados para impedir que estas personas se acercaran a zonas restringidas, provocando entre 30 y 40 afectados, entre muertos y heridos.

Las FDI han afirmado que aquello "no tenía por qué ocurrir", pero que no formaba parte de un plan premeditado del Ejército contra población civil, informa el diario 'The Times of Israel'.

Por otro lado, el Ejército israelí ha informado de que se está llevando a cabo una restructuración del plan de distribución para evitar no solo que no se vuelvan a producir hechos como estos, sino también para que la ayuda no llegue a Hamás.

En ese sentido, se ha decidido cerrar temporalmente el área de Tel al Sultán y establecer un punto de distribución en las inmediaciones, "diseñado para reducir las tensiones con la población y mantener la seguridad de las tropas".

"Estas medidas buscan facilitar el paso rápido y seguro de los residentes, la distribución ordenada de la ayuda y la continuidad de la actividad operativa de las FDI", ha señalado en un mensaje en su cuenta de X.