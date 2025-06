Estampida junto a un estadio de críquet deja al menos 10 muertos y decenas de heridos en la India

MADRID (EUROPA PRESS).- Al menos una decena de personas murieron y medio centenar han resultado heridas este miércoles durante una estampida registrada junto a un estadio de críquet de la localidad de Bengalore, en el sur de India, en el marco de las celebraciones por la victoria del Royal Challengers Bengalore en la Premier League del país.

Las celebraciones por la victoria del equipo, que se ha hecho con la victoria tras 18 años, han provocado una gran aglomeración en torno al estadio M. Chinnaswamy de la citada localidad, donde las fuerzas de seguridad no han podido controlar la afluencia.

who is responsible ??#Karnataka govt k!lled 11 of its pple in the name of celebration, why not after 2,3 day why so early ??



Please stay home if you want to live #chinnaswamystadium turned to tragedy ????#Stampede ???????????? ???????? Mahakumbh RCB's IPL pappu #Bangalore pic.twitter.com/p3QmsVZop6