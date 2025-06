Trump y Musk estallan públicamente tras su ruptura con un encendido cruce de acusaciones y amenazas

Elon Musk hizo este 5 de junio una afirmación que vincula a Donald Trump con el caso de Jeffrey Epstein. El magnate dijo que era hora de "soltar la bomba verdaderamente grande", agregando luego que el hecho de que el presidente supuestamente apareciera en los archivos de Epstein era la razón por la que los mismos no se habían hecho públicos.

La acusación de quien era considerado un gran aliado de Trump hasta hace unos días siguió a un par de publicaciones del mandatario en la red social Truth, creada por él, en las que aseguraba: "Elon se estaba agotando, le pedí que se fuera" y "¡Simplemente se volvió loco!",

Time to drop the really big bomb: @realDonaldTrump is in the Epstein files. That is the real reason they have not been made public. Have a nice day, DJT!

En una publicación posterior, Trump amenazó con recortar los subsidios y contratos del Gobierno federal a las muchas empresas de Musk.

El enfrentamiento, que fue escalando este jueves, comenzó con declaraciones de Musk atribuyéndose el hecho de que Trump ganara las elecciones presidenciales en 2024 y las consiguientes respuestas del presidente: "Sin mí, Trump hubiera perdido la elección”. “Hubiera ganado Pensilvania independientemente de Elon”. “Estoy muy decepcionado”. “Falso, nunca me mostraron ese proyecto”. Así, el cruce de palabras entre el presidente estadounidense y su antiguo asesor Elon Musk fue creciendo.

Este 5 de junio en plena reunión con el canciller alemán Friedrich Merz llegó a su punto máximo, con una andanada que ya está afectando incluso las acciones de Tesla.

El magnate sudafricano había salido aparentemente por la puerta grande de la administración de Trump, quien le agradeció con un homenaje el 30 de mayo en la Casa Blanca su aporte como director del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), con el que hizo controvertidos recortes en agencias federales.

En esa oportunidad se confirmó que seguiría colaborando con el gobierno de Trump en calidad de asesor en temas de tecnología y política industrial, pero el 3 de junio mostró la primera grieta con respecto a lo que Trump ha denominado su “proyecto de ley grande y hermoso”, con una publicación en X en la que definía el plan de gastos como "una abominación repugnante".

Ahora Trump ha aprovechado su encuentro con el canciller alemán Friedrich Merz para responder por primera vez a las críticas de Musk, confesando que está “muy decepcionado” de su antiguo aliado, que invirtió 250 millones de dólares en la campaña presidencial del magnate republicano.

“No ha dicho nada malo de mí personalmente, pero estoy seguro de que eso será lo próximo”, vaticinó Trump antes de explicar que su decepción se basa en que “he ayudado mucho a Elon”.

No hizo referencia a la ayuda que él mismo recibió del multimillonario de origen sudafricano, y éste se encargó de refrescarlo en tiempo real a través de la red social de su propiedad, X, compartiendo las publicaciones de varios usuarios que hacían captura de dos trinos anteriores del propio Musk.

“Sin mí, Trump hubiera perdido la elección, los demócratas controlarían la Cámara de Representantes y los republicanos dominarían 51-49 en el senado”, se leía en la primera publicación, y la segunda añadía: “¡Qué ingratitud!”.

En la Casa Blanca, Trump restaba peso al aporte del dueño de Tesla, SpaceX y X, y aseguraba que hubiera podido ganar Pennsylvania (uno de los estados péndulos clave para la elección) incluso sin la ayuda de Musk.

El intercambio continuó cuando Trump aseguró que “él (Musk) conocía los entresijos del proyecto de ley mejor que nadie aquí presente. No tenía ningún problema con él. De repente, empezó a tener un problema, y solo lo desarrolló cuando se enteró de que íbamos a recortar la obligación de fabricar vehículos eléctricos”.

Musk introdujo una edición de video con esa declaración y lo citó en X con su desmentido: “Falso, este proyecto de ley nunca me fue mostrado ni una sola vez y fue aprobado en la oscuridad de la noche tan rápido que casi nadie en el Congreso pudo siquiera leerlo”.

False, this bill was never shown to me even once and was passed in the dead of night so fast that almost no one in Congress could even read it! https://t.co/V4ztekqd4g — Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025