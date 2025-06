El fin del “bromance” en la Casa Blanca: ¿por qué se derrumbó la relación de Trump y Musk?

(France 24).- Días después de una salida aparentemente amistosa del Gobierno federal, Elon Musk ha utilizado sus redes sociales para escenificar el quiebre total en su relación política y personal con el presidente estadounidense, Donald Trump, que ha respondido con amenazas sobre cortar los contratos gubernamentales con las empresas del magnate sudafricano. De amigos a enemigos, de la noche a la mañana. ¿Por qué?

Una relación rota, una guerra de mensajes en redes sociales y una amenaza sobre la cancelación de contratos: los últimos capítulos de un drama entre magnates.

Trump insiste en que Musk "se ha vuelto loco" y no está "particularmente interesado" en hablar con él

Hace apenas una semana, el multimillonario sudafricano Elon Musk y el presidente estadunidense, Donald Trump, posaban juntos en la Oficina Oval, durante una especie de ceremonia de despedida dedicada al magnate tecnológico, quien dejó su puesto dentro de la Administración gubernamental tras mostrar su rechazo a un plan fiscal presentado por el Gobierno.

Sin embargo, su salida fue amistosa, al menos en un primer momento. Ambos hombres se elogiaron: Trump afirmó que la contribución de Musk en sus primeros meses de Gobierno fue "invaluable", mientras que el sudafricano dijo que esperaba seguir siendo "amigo y asesor del presidente".

Musk partió de la Casa Blanca ese día, aunque con la mirada del público estadounidense sobre él, casi con la seguridad de que seguiría influyendo en el manejo político del presidente durante su periodo.

Pero, este jueves 5 de junio, las posibilidades de ver un rol distinto del multimillonario en la Administración Trump se esfumaron.

En las últimas horas, Musk y Trump han utilizado sus redes sociales para confirmar un quiebre personal y político del que se venía especulando en los últimos días, después de que el sudafricano lanzara fuertes críticas al plan fiscal trumpista, al que ha calificado de "repugnante abominación".

El presidente, fiel a su estilo político, no recibió las críticas de la mejor manera. Trump dijo estar "decepcionado" con Musk, a quien acusa de "volverse loco" después de saber que su propuesta presupuestaria eliminaría subsidios a la compra de autos eléctricos, además de vaticinar que el próximo movimiento del millonario sería "hablar mal" de su persona.

"Dijo cosas muy bonitas sobre mí y no ha dicho nada malo sobre mí personalmente, pero estoy seguro de que eso será lo próximo. Pero, estoy muy decepcionado con Elon. Le he ayudado mucho", expresó Trump desde la Oficina Oval.

Justamente, momentos después, el CEO de Tesla utilizó X –de la que es dueño– para recriminar al mandatario. Musk dijo que Trump no habría ganado las elecciones sin su ayuda; afirmó que el presidente sale en los "archivos de Epstein', ligándolo así con el fallecido multimillonario acusado de prostituir a menores de edad; y hasta pidió, indirectamente, su destitución.

El multimillonario lanzó una larga lista de acusaciones y señalamientos en contra del presidente estadounidense que han sorprendido dentro y fuera del país, además de terminar de enterrar la relación que existía entre ambos.

La pregunta es: ¿qué arruinó su peculiar relación? En France 24, lo analizamos.

La polémica amistad entre ambos multimillonarios tomó vuelo en julio del año pasado, cuando el sudafricano –que antes había mostrado su inclinación por el Partido Demócrata– respaldó públicamente la candidatura de Trump a la Presidencia, para luego confirmar que entraría al equipo de campaña del líder republicano.

Musk gastó casi 300 millones de dólares en su apoyo a Trump, entre donaciones y la elaboración de actos de campaña protagonizados por él mismo para capitalizar su entusiasmo por la candidatura republicana entre su público más conectado; hombres, jóvenes y blancos.

Desde entonces, Musk había sido uno de los más fieles escuderos de Trump. ¿Qué inspiró el apoyo de un multimillonario tecnológico al líder de la derecha estadounidense? Para los expertos, la respuesta está en el interés mutuo por evitar la llegada de la demócrata Kamala Harris al poder en 2024.

"Hubo un acuerdo importante para detener a la candidata de la izquierda, Kamala Harris. Si bien también hay coincidencia en puntos, no necesariamente hay coincidencia completa en su proyecto político", explica Álvaro Iriarte, director de contenidos del Instituto 'Res Pública' de Chile, un centro de estudios políticos y sociales.

Para Iriarte, el origen de la riña entre los multimillonarios está justamente en la génesis de su relación. El analista explica que, en años recientes, Musk se ha identificado políticamente bajo el velo del libertarismo; una ideología que defiende al extremo el libre mercado y aboga por una intervención mínima del Estado, no solo en la economía, sino en la sociedad.

En contraste, Trump se ubica en un rango más conservador de la derecha estadounidense. "Es una persona que se aparta del consenso mayoritario de la derecha conservadora (...) Trump despliega una acción más enfocada en la intervención estatal que hace más de 10 años no veíamos en la derecha dentro de Estados Unidos", explicó Iriarte en entrevista con France 24.

A pesar de esas diferencias, ambas figuras identificaron en Kamala Harris y el Partido Demócrata una suerte de 'enemigo en común' que sustentó su alianza política durante la campaña trumpista. Sin embargo, tras la victoria del republicano en noviembre y su investidura en enero, la situación cambió.

Ya no existía el objetivo común que los unió durante meses y, aunque Trump intentó darle a Musk un lugar central en su Gobierno con la creación del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), la alianza terminó por explotar menos de cinco meses después de su llegada al poder.

En el mundo práctico, los desencuentros entre Trump y Musk se materializaron en el proyecto fiscal propuesto por el presidente, su círculo de influencia más cercano y el grueso del Partido Republicano.

Apodada como 'La gran y hermosa ley' (The great, big, beautiful, bill), la iniciativa trumpista para moldear el presupuesto gubernamental ya fue aprobada por la Cámara de Representantes, y se espera que pase sin problemas por el Senado, ambos controlados por los conservadores.

Pero, lo que debía ser uno de los primeros éxitos legislativos de Trump se convirtió en la tumba de Musk.

El plan fiscal de Trump está basado en una gran variedad de recortes fiscales, con un corte de hasta 3.8 billones de dólares en impuestos: desde exentar a las propinas de cargas impositivas hasta incluir mayores facilidades para la deducción fiscal a nivel estatal y local.

No obstante, los recortes fiscales vienen con una evidente reducción en el gasto público, impulsando cambios en las condiciones para recibir el programa de asistencia de cobertura de salud Medicaid y la ayuda a la nutrición, además de reducir los préstamos estudiantiles y eliminar los subsidios a las energías limpias, incluyendo a la compra de automóviles eléctricos.

Una medida que, en principio, parece en extremo alineada con los intereses del libre mercado y la narrativa neoliberal, pero que, para Musk, no es suficiente.

"La primera crítica pública de Elon Musk al Gobierno de Trump es que, en el fondo, esta ley no es suficiente porque no trae los profundos recortes fiscales que se necesitarían para que se equilibrara el presupuesto y que no fuera perniciosa", detalla Iriarte.