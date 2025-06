Elon Musk asegura que Donald Trump aparece en los archivos de Jeffrey Epstein

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El multimillonario Elon Musk declaró el jueves 5 de junio, a través de su red social X, que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump aparece en los archivos de Jeffrey Epstein, acusado de abusar sexualmente de menores de edad y orquestar una red de trata de personas.

En uno de los momentos más sorpresivos de la pelea pública entre Trump y Musk, el magnate tecnológico publicó en X (antes Twitter): “Es hora de lanzar la gran bomba: Donald Trump está en los archivos de Epstein. Esa es la verdadera razón por la que no se han hecho públicos. ¡Que tengas un buen día, DJT!”. De acuerdo con The New York Times, gran parte de la base de Trump sigue pendiente del caso.

Time to drop the really big bomb:@realDonaldTrump is in the Epstein files. That is the real reason they have not been made public.



Have a nice day, DJT!