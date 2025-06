Bajo amenazas, Madres de Tiananmén vuelven a conmemorar a sus familiares asesinados

GINEBRA (Proceso).– Cada año, miembros del grupo Madres de Tiananmén se reúnen en el cementerio de Wan'an, en Pekín, para celebrar una ceremonia en memoria de sus seres queridos, víctimas de la Masacre de Tiananmén de 1989, quienes yacen enterrados allí.

Zhang Xianling, madre de Wang Nan, una de las víctimas, condenó las acciones del gobierno y exigió que se rindan cuentas por las víctimas de la masacre del 4 de junio. "Pedimos al gobierno que entable un diálogo de igualdad con nosotros" y "publique la lista de las víctimas", urgió Zhang Xianling.

Este año, el grupo Madres de Tiananmén enfrentó mayores restricciones impuestas por las autoridades, quienes continúan acosando e intimidando a las familias de las víctimas.

La hermana mayor de la víctima Duan Changlong, Duan Changqi y su familia fueron amenazados por la policía china, que hizo tres demandas: 1) El número de personas que asisten al memorial debe ser limitado. La tía y el tío de Duan Changqi, quienes asisten al memorial cada año y toman fotos y videos, no podrían asistir. 2) Nadie debe traer cámaras de fotos o videos. 3) A Duan Changqi se le prohibió explícitamente compartir cualquier información o fotos con los medios.

El hombre del tanque. Tiananmén, 1989. Foto: Amnesty International France / Stuart Franklin.

A Duan se le dijo que si rompía alguna de estas reglas, ella y su familia asumirían las consecuencias. Para cumplir con estas demandas, los asistentes sólo tomaron fotos y videos con sus teléfonos, mientras un grupo de policías estaba de pie al fondo, observando.

Otra asistente, You Weijie, fue detenida por la policía hasta las 22:00 tras el homenaje. Sus chats grupales de WeChat y su página de "Momentos" fueron suspendidos hasta el 27 de octubre, y sus chats privados fueron bloqueados hasta el mediodía del 6 de junio.

Sin embargo, You manejó la situación con dignidad, observó el grupo de madres. Declaró: "Les dije a los policías que estaban a mi cargo que creo que el sistema de seguridad pública no debería ser el chivo expiatorio de la tragedia del 4 de junio. Esa fecha no sólo es un dolor permanente en los corazones de las familias de nuestras víctimas, sino también en los corazones de la gente del país. Todos nuestros esfuerzos están dirigidos a comunicarnos con el gobierno. Un gobierno que pueda resolver la tragedia del 4 de junio se ganará el apoyo de la gente. Ahora siguen usando la intimidación para aumentar el dolor de las familias de las víctimas. Éste es un camino muy inhumano. Espero que el gobierno pueda reconocer este hecho".

Víctimas

A pesar de la presión de las autoridades, el pequeño grupo se reunió en Beijing como estaba previsto para conmemorar a sus seres queridos.

“Hoy, como en años anteriores, estamos en el cementerio de Wan'an frente a la tumba de Yuan Li para rendir homenaje a nuestros familiares que murieron en la masacre de Tiananmen del 4 de junio de 1989.

“Ellos son: Yang Minghu, hombre, 42 años, Departamento Legal del Consejo de China para la Promoción del Comercio Internacional, Nanchizi, calle Chang'an Este. Recibió un disparo en el abdomen;

“Yang Yansheng, hombre, 30 años, Oficina Editorial del China Sports Daily, Zhengyi Road. Recibió un disparo en el abdomen mientras rescataba a los heridos.

“Hao Zhijing, hombre, 30 años, investigador asistente del Instituto de Política y Gestión de Ciencia y Tecnología, Academia de Ciencias de China, Muxidi. Recibió un disparo en el pecho izquierdo y murió.

“Yuan Li, hombre, 29 años, ingeniero del Instituto de Automatización de la Industria Mecánica de Beijing, Ministerio de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Muxidi. Recibió un disparo que le atravesó la faringe y el cuello hasta el sacro y el cóccix y murió.

“Wang Weiping, mujer, 25 años, recién graduada de la Universidad Médica de Beijing, Muxidi. Recibió un disparo en el cuello mientras rescataba a los heridos y murió.

“Duan Changlong, hombre, 24 años, recién graduado de la Universidad de Tsinghua, Palacio Nacional de Cultura. Recibió un disparo en el pecho izquierdo y murió.

“Guo Chunmin, hombre, 23 años, profesor de la Escuela Secundaria Beijing Liuyi, Muxidi. Recibió un disparo en el riñón izquierdo y murió.

“Wang Nan, hombre de 19 años, estudiante de segundo año de la Escuela Secundaria Yuetan de Beijing, entrada sur de la calle Chang'an Sur. Fue asesinado con un disparo en la cabeza”.

Las protestas consistían en un grupo de jóvenes apasionados que se preocupaban por el país, la nación y la sociedad, y que deberían haber sido una fuerza vital para la construcción de la nación. Pero hace 36 años, “bajo las órdenes del gobierno, fueron asesinados por balas malignas, dejando heridas profundas e incurables en los corazones de sus familiares y allegados”.

Ese año (1989) el país acababa de emprender un nuevo camino de apertura al mundo exterior. “La gente albergaba la esperanza de poder llevar una vida normal a partir de entonces y de que la sociedad se volvería gradualmente más justa y equitativa”.

Sin embargo, bajo el sistema de escasez material y precios de doble vía, algunos utilizaron su poder para generar beneficios económicos, lo que dio origen a la especulación oficial y al crecimiento de la corrupción. Esto generó insatisfacción entre las masas y resentimiento público.

Demandas

Las Madres de Tiananmén recuerdan que un grupo de estudiantes patriotas y personas preocupadas por el destino del país se alzaron y marcharon de forma pacífica y racional para manifestarse, exigiendo al gobierno que combatiera la corrupción y la especulación oficial, y estableciera un sistema legal democrático sólido. El gobierno de entonces no sólo no aceptó las legítimas demandas del pueblo, sino que movilizó al ejército equipado con ametralladoras, vehículos blindados, armas reales y munición real para reprimir sangrientamente a los estudiantes y ciudadanos desarmados que protestaban pacíficamente, causando miles de bajas.

Tiananmén. Vigilancia. Foto: Ng Han Guan / AP.

“Cuando se silenciaron las voces contra la corrupción y la especulación oficial, la corrupción siguió creciendo por doquier como un cáncer, y aún hoy no se ha frenado. Como resultado, ¡los frutos económicos ganados con sangre y sudor por el pueblo cayeron en los bolsillos de tigres y moscas! ¡Éste es el nefasto resultado de la represión!”, acusaron Madres de Tiananmén.

“Nunca olvidaremos la tragedia de la masacre del 4 de junio, ni el dolor de perder a nuestros seres queridos. De los familiares de las ocho víctimas enterradas en el cementerio de Wan'an, otro padre (el padre de Wang Weiping) nos dejó para siempre el año pasado, lo cual nos entristece profundamente. Pero nunca nos rendiremos. Haremos todo lo posible por buscar justicia para nuestros familiares, porque creemos que la verdad vencerá a las mentiras”, agregaron.

“¡Que las almas de los seres queridos descansen en paz!”.

Firmado: Familiares de las víctimas del 4 de junio en el cementerio de Wan'an.