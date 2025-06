Agente dispara a periodista que cubría protesta contra redadas a migrantes en Los Ángeles (Video)

MADRID (EUROPA PRESS).- Al menos dos periodistas han resultado heridos durante el tercer día de protestas registradas en la ciudad estadunidense de Los Ángeles contra las redadas perpetradas por las fuerzas de seguridad en el marco de las políticas anti inmigración impulsadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que se han saldado con decenas de detenciones.

La periodista australiana del canal 9News Lauren Tomasi fue herida en una pierna tras ser alcanzada por una pelota de goma disparada por agentes de la Policía Antidisturbios en el marco de dichas manifestaciones. Tomasi se encontraba en la zona, cerca de las fuerzas de seguridad, cubriendo los disturbios, tal y como ha explicado la citada cadena.

U.S. Correspondent Lauren Tomasi has been caught in the crossfire as the LAPD fired rubber bullets at protesters in the heart of Los Angeles. #9News



LATEST: https://t.co/l5w7JxixxB pic.twitter.com/nvQ7m9TGLj