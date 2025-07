Bañistas en playa de Portugal confunden nubes con tsunami (Videos)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una nube con apariencia de ola gigante que avanzaba sobre el mar sorprendió a turistas y locales en playas de Portugal, y provocó pánico entre algunas personas, quienes pensaron que era un tsunami.

Fotografías y videos tomados el pasado domingo 29 de junio, muestran el impactante fenómeno meteorológico, que cubrió todo el horizonte en la Playa de Buarcos, Figueira da Foz, Ovar, Vila do Conde, Póvoa de Varzim y otras playas en la costa de Portugal, de acuerdo con reportes periodísticos.

It was nuts to have experienced this rolling cloud in the north of Portugal. Felt like a tsunami out of a movie! ??

Apparently it was 150km long, stretching from Figueira da Foz all the way up to Vila do Conde, which is close to where I was. pic.twitter.com/BOnr4knsJe