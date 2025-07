Estudio de universidad de Bélgica revela que muertes en Franja de Gaza es mayor a cifras oficiales

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Entre el 7 de octubre de 2023 y el 5 de enero de 2025, se estima que murieron aproximadamente 75 mil personas en la Franja de Gaza, un número mayor al de las cifras oficiales, de acuerdo con un estudio realizado por la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica)

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), determinan la cifra de muertos en 56 mil 500.

La encuesta de la Universidad Católica de Lovaina no sólo analiza las muertes directas; también identifica casi 9 mil muertes no violentas, es decir, muertes indirectamente relacionadas con el conflicto. Esta es la primera vez que se publica una estimación de este tipo, según informa el medio digital New Scientist.

A diferencia de otros estudios basados en encuestas en línea o redes sociales, este se basa en entrevistas personales con residentes seleccionados al azar, un enfoque más fiable, según Debarati Guha-Sapir. Otro estudio independiente publicado en febrero de 2025 se basó, entre otras cosas, en obituarios en línea. Este estudio también concluyó que las cifras oficiales estaban significativamente subestimadas.

Algunos investigadores incluso han propuesto cifras mucho mayores. En una carta publicada en 2024 en The Lancet, tres científicos sugirieron que, por cada muerte directa, Gaza podría experimentar hasta cuatro muertes indirectas. Esto elevaría la cifra potencial de muertos a 186 mil.

Fuerzas israelíes mataron al menos a 67 personas en Gaza este lunes con ataques aéreos que dejaron 30 muertos en una cafetería junto al mar y disparos que dejaron a otras 22 personas muertas mientras los palestinos intentaban obtener ayuda alimentaria, según testigos, hospitales y funcionarios de salud.