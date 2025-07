Más de 300 pasajeros quedan atrapados 14 horas al interior de un tren en España (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un tren de AVE (Alta Velocidad Española) que salió de Madrid con destino a Málaga dejó de funcionar debido a una falla mecánica, por lo que 318 pasajeros quedaron atrapados durante 14 horas.

Este lunes 30 de junio, a las 20:30 horas (hora local), se produjo la interrupción en la circulación ferroviaria, a la altura de las localidades de Los Yeles (Toledo) y La Sagra (Madrid).

De acuerdo con medios locales, el percance causó tensión, ataques de pánico y afectó a 23 trenes, ya que se detuvo el tráfico en ambos sentidos.

Uno de los ferrocarriles, con el pasaje a bordo, no pudo finalizar los trabajos para reanudar su marcha y llegó a Madrid a las 10:15 horas (hora local) del 1 de julio.

Durante esas 14 horas, los 318 pasajeros quedaron atrapados al interior, en plena ola de calor, sin aire acondicionado, de acuerdo con medios locales.

El abogado Manuel Jiménez Baras, uno de los testigos citado por EFE, aseguró que viajaba con sus tres hijos de 10, 13 y 14 años. Relató que una persona mayor tuvo que ser evacuada en una ambulancia, a otra le pusieron oxígeno y varios pasajeros sufrieron ataques de ansiedad.

“Varios bebés han pasado toda la noche llorando y mi hija pequeña me ha dicho: ´Papá, por favor, no me vuelvas a montar en un tren en mi vida´(...) Hemos estado 14 horas aquí dentro: Esto es una detención ilegal. Una situación impropia de este siglo”, subrayó Jiménez Bara.