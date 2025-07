Paciente exige más de un millón de pesos tras cirugía en dedo equivocado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Un hombre presentó una demanda legal tras ser operado en el dedo equivocado en el hospital público Son Llàtzer. El paciente exige una indemnización de 60 mil euros, es decir, más de un millón de pesos mexicanos, por las complicaciones físicas y laborales que le generó el procedimiento.

Error quirúrgico tras casi cinco años de espera

De acuerdo con información publicada por Diario de Mallorca, uno de los primeros medios en reportar el caso, el paciente llevaba esperando una intervención quirúrgica desde 2021 por una dolencia crónica en el dedo índice derecho. La operación finalmente se llevó a cabo este año en el hospital ubicado en Palma de Mallorca, España, pero durante el procedimiento la cirujana realizó una incisión en el pulgar, un dedo sano. Al percatarse del error, la médica cerró la herida y continuó con la cirugía en el dedo correcto.

El paciente estaba consciente durante la operación, pues se le aplicó anestesia local. Esto le permitió notar en tiempo real el fallo cometido en el quirófano, según relató a medios como Última Hora y Diario de Mallorca.

Cirujana admite el error y hospital lo reporta a su aseguradora

El hospital Son Llàtzer reconoció de forma interna lo ocurrido y notificó a su aseguradora. El paciente denunció que las dos heridas quirúrgicas terminaron infectadas y que el mal manejo derivó en una incapacidad médica de seis meses. Además, debió someterse a una segunda intervención quirúrgica en la misma mano.

De acuerdo con Última Hora, la aseguradora ofreció al afectado una compensación inicial de 2 mil 800 euros, que equivale a cerca de 60 mil pesos mexicanos. El paciente la rechazó por considerarla insuficiente frente a los daños físicos, psicológicos y económicos sufridos.

Paciente exige indemnización de 60 mil euros por secuelas

El hombre que interpuso la demanda señaló que la compensación justa debería ser de 60 mil euros, lo que representa más de un millón de pesos mexicanos. Argumenta que el monto solicitado contempla el dolor físico, los procedimientos innecesarios, la infección, los gastos médicos y la pérdida de ingresos por la prolongada recuperación.

Como el hospital no accedió a cubrir esa cantidad, el caso fue llevado ante los tribunales. El punto en disputa no es si ocurrió o no el error, pues ya fue reconocido, sino si el monto exigido se ajusta al daño causado.

Autoridades de salud cuestionan el monto reclamado

La administración pública respondió al reclamo señalando que no existen pruebas suficientes de secuelas funcionales permanentes. Según lo documentado por Diario de Mallorca, el Consell Consultiu argumentó que solo quedó una cicatriz leve y que no se ha comprobado un perjuicio físico que justifique la cantidad económica solicitada.

A pesar de esta postura, el paciente mantiene su exigencia de indemnización y afirma que las consecuencias médicas y laborales han sido significativas.

Hospital Son Llàtzer ya enfrentó demandas previas

El hospital Son Llàtzer, ubicado en Palma de Mallorca y perteneciente a la red pública IB-Salut, ha enfrentado otras demandas por negligencia en años recientes. En 2024, fue condenado a pagar 700 mil euros por lesiones causadas a un bebé durante un parto, según reportes de medios locales como Última Hora. El centro hospitalario atiende a más de 250 mil personas y tiene acreditación como hospital universitario desde 2001.