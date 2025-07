Al menos 23 muertos tras ataque aéreo contra un monasterio budista en Myanmar

BANGKOK (AP).- Un ataque aéreo contra un monasterio budista en la región de Sagaing, en el centro de Myanmar, mató al menos a 23 personas que se refugiaban en el recinto, dijeron fuentes separadas este día.

El ataque aéreo nocturno contra el monasterio de la aldea de Lin Ta Lu, en el municipio de Sagaing de la región de Sagaing, hirió a unas 30 personas más, de las cuales 10 se encontraban en estado crítico, según un miembro de un grupo de resistencia.

El miembro de la resistencia, que habló bajo condición de anonimato, dijo a The Associated Press que 23 civiles, incluidos cuatro niños, murieron después de que un avión de combate lanzó una bomba alrededor de la 1 am sobre un edificio en el monasterio de la aldea donde más de 150 personas de aldeas cercanas se estaban refugiando para evitar los combates en la región en las últimas semanas.

El medio de comunicación en línea independiente Voz Democrática de Birmania de Myanmar informó que el número de muertos podría llegar a 30. Esto no pudo ser confirmado de inmediato.

El ejército no hizo comentarios de inmediato sobre el incidente en el monasterio, ubicado a unos 35 km (20 millas) al noroeste de Mandalay, la segunda ciudad más grande del país. Anteriormente, el ejército ha declarado que solo ataca objetivos legítimos de guerra, acusando a las fuerzas de la resistencia de ser terroristas.

Myanmar ha estado sumido en la agitación desde que el ejército arrebató el poder al gobierno electo de Aung San Suu Kyi en febrero de 2021, lo que desencadenó una guerra civil. Tras la represión con fuerza letal de manifestaciones pacíficas, muchos opositores al régimen militar tomaron las armas, y amplias zonas del país se encuentran ahora sumidas en el conflicto.

Miles de personas de las aldeas cercanas fueron desplazadas a otras ciudades y pueblos, incluido Lin Ta Lu, dijo el combatiente de la resistencia.

Nay Phone Latt, portavoz del Gobierno de Unidad Nacional de la oposición, declaró a AP que el régimen militar ha estado intentando recuperar las zonas controladas por la resistencia antes de las elecciones generales previstas para finales de este año. Las elecciones se consideran ampliamente un intento de normalizar la toma del poder por parte de los militares mediante las urnas y de obtener un resultado que garantice que los generales mantengan el control.