Estudio revela que apoyo de minorías étnicas y raciales ayudaron a Trump a ganar últimas elecciones

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Donald Trump ganó las últimas elecciones en Estados Unidos con más apoyo de las principales minorías étnicas y raciales que en las elecciones de 2020 o de 2016, de acuerdo con hallazgos del Pew Research Center.

En su tercera campaña presidencial Trump ganó por primera vez por voto popular, venciendo a su contrincante, la demócrata Kamala Harris, por 1.5 puntos porcentuales.

Un análisis detallado del electorado en 2024, realizado por el Pew Research Center, demostró que Trump logró movilizar más votos, tanto entre quienes regresaron a las urnas, como entre aquellos que votaron por primera vez.

De quienes no votaron en 2020, pero sí en 2024, el 54% votó por Trump y el 42% por Harris; entre ellos, muchas personas jóvenes que todavía no habían alcanzado la mayoría de edad en 2020.

¿Quiénes votaron por Trump?

Entre los votantes hispanos, Trump consiguió el 48% de los votos mientras que Harris obtuvo el 51%. Esto representó una victoria para el republicano, que en 2020 había obtenido solo el 36% de los votos de este grupo, frente al 61% de Joe Biden.

En cuanto a los votantes afrodescendientes, Trump ganó el 15% de los votos, un incremento de siete puntos porcentuales frente al 8% que consiguió hace cuatro años.

Trump también logró aumentar su popularidad entre los votantes asiáticos. Aunque el 57% votó por Harris, el 40% apoyó a Trump. Este fue un mejor resultado del que obtuvo con Biden, cuando la proporción fue del 70% de los votos para el demócrata y 30% para el republicano.

Los votantes de zonas rurales apoyaron a Trump

La población rural de Estados Unidos también mostró su apoyo a Trump. El republicano le sacó una importante ventaja a Harris, de 40 puntos porcentuales, al obtener el 69% de los votos frente al 29% de la candidata.

Por otra parte, 65% de los estadunidenses que viven en zonas urbanas votaron por Harris y solo el 33% por Trump.

Religiosos aumentaron la participación republicana

Dos tercios de los votantes que asisten a servicios religiosos una vez al mes o más votaron por Trump, mientras que solo un tercio dio su apoyo a Harris. La candidata tuvo una mayor ventaja frente al grupo de votantes que no atienden a servicios religiosos con frecuencia.

Se profundiza la brecha entre votantes con y sin educación universitaria

En las tres elecciones en las que ha participado, Trump ha conseguido más votos entre quienes no cuentan con estudios universitarios. El 2024 no fue la excepción, y obtuvo el apoyo del 56% de la población que no fue a la universidad, frente al 42% que consiguió Harris en este rubro.

Otros hallazgos

La investigación reveló que, la preferencia de voto de los ciudadanos naturalizados se dividió prácticamente por la mitad: el 51% votó por Harris y el 47% por Trump.

Además, el apoyo de los hombres menores de 50 años representó una ventaja para Trump, que consiguió el 49% de sus votos.

El Pew Research Center realiza estudios con paneles de encuestas, que permiten comparar las preferencias de voto en el tiempo al encuestar a las mismas personas desde el 2016. Además, también preguntan su opinión a quienes decidieron no asistir a las urnas.

En ese aspecto, el centro reveló que, en el 2020, la mayoría de quienes no fueron a votar apoyaban a Biden. En las últimas elecciones, los resultados estuvieron más divididos: 44% dijeron que hubieran apoyado a Trump y el 40% a Harris.

Por lo tanto, el Pew Reasearch Center concluyó que una mayor participación probablemente no hubiera beneficiado a los demócratas, ni cambiado el resultado de la elección de forma significativa.