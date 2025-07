Accidente de Air India: Informe preliminar apunta a error del piloto en el suministro de combustible

Un informe preliminar publicado por la Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos de la India (AAIB) ha revelado detalles críticos sobre el catastrófico accidente del vuelo AI171 de Air India, un Boeing 787-8 Dreamliner que se estrelló instantes después de despegar en Ahmedabad el 12 de junio de 2025. El accidente dejó 260 muertos, entre ellas las de 242 pasajeros y tripulación a bordo, y varias personas en tierra cuando el avión impactó contra una residencia de médicos.

El informe preliminar, publicado por la Oficina de Investigación de Accidentes de Aviación de la India (AAIB), señala que tres segundos después del despegue, los interruptores de combustible de los motores, ubicados en la consola central entre los asientos del capitán y el copiloto, fueron movidos casi simultáneamente a la posición de corte.

Esta acción interrumpió el suministro de combustible a ambos motores de la aeronave; lo que provocó la pérdida inmediata de empuje y una caída abrupta en la velocidad causando que el avión perdiera altitud rápidamente.

Imágenes de cámaras de seguridad del Aeropuerto Internacional Sardar Vallabhbhai Patel en Ahmedabad captaron el despliegue de la Turbina de Aire de Impacto (RAT, por sus siglas en inglés), un sistema de energía de respaldo que se activa automáticamente ante la pérdida de potencia primaria o presión hidráulica. Lo que, según los investigadores, demuestra que los sistemas del avión detectaron una falla crítica en los primeros momentos del ascenso inicial.

Air India crash probe: Engines died SECONDS after takeoff — at least 240 killed



Fuel cutoff switches flipped ‘from run to cutoff’ MID-AIR



‘STARVING engines of fuel’



1 pilot heard asking other ‘why he cut off the fuel’ #airplanecrash pic.twitter.com/eqgCFcowxb