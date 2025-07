Retiran cargos contra médico de Utah acusado de tirar 28 mil dólares en dosis de vacunas COVID

(AP).- El gobierno federal desestimó el sábado los cargos contra un cirujano plástico de Utah acusado de desechar las vacunas COVID-19 , administrar inyecciones de solución salina a los niños en lugar de la vacuna y vender tarjetas de vacunación falsas.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, dijo en una publicación en la plataforma de redes sociales X que los cargos contra el Dr. Michael Kirk Moore, de Midvale, Utah, fueron desestimados por orden suya.

Moore y otros acusados enfrentaban hasta 35 años de prisión tras ser acusados de conspiración por defraudar al gobierno; conspiración para convertir, vender, transferir y disponer de bienes del gobierno; y complicidad en dichos actos. Los cargos se presentaron durante la presidencia de Joe Biden.

“El Dr. Moore les dio a sus pacientes una opción cuando el gobierno federal se negó a hacerlo”, escribió Bondi. “No merecía los años de prisión que enfrentaba. Termina hoy”.

Felice John Viti, fiscal interino de Estados Unidos para Utah, presentó la moción el sábado, diciendo que “tal desestimación responde a los intereses de la justicia”.

El juicio comenzó el lunes en Salt Lake City con la selección del jurado. Se esperaba que durara 15 días.

Los mensajes enviados al Departamento de Justicia de Estados Unidos, a la oficina de Viti en Salt Lake City y a Moore no fueron respondidos de inmediato el sábado por The Associated Press.

El 11 de enero de 2023, un gran jurado federal presentó una acusación formal contra Moore, su Instituto de Cirugía Plástica de Utah Inc., otras personas asociadas con la clínica y un vecino de Moore. La acusación alegaba que se destruyeron más de $28,000 en dosis de la vacuna contra la COVID-19 proporcionadas por el gobierno.

También se les acusó de proporcionar tarjetas de registro de vacunación completadas fraudulentamente para más de mil 900 dosis de la vacuna a cambio de dinero en efectivo o una donación a una organización benéfica específica.

El gobierno también afirmó que a algunos niños se les administraron inyecciones de solución salina, a petición de sus padres, por lo que los menores creyeron que estaban recibiendo la vacuna.

El secretario de Salud, Robert Kennedy Jr., un destacado activista antivacunas antes de convertirse en el principal funcionario de salud del país, publicó su apoyo a Moore en abril, diciendo en X que Moore "merece una medalla por su valentía y su compromiso con la curación".

Durante sus audiencias de confirmación en enero, Kennedy se negó repetidamente a reconocer el consenso científico de que las vacunas infantiles no causan autismo y que las vacunas contra la COVID-19 salvaron millones de vidas.

En una publicación posterior en X el sábado, Bondi dijo que la representante republicana de Georgia, Marjorie Taylor Greene, le presentó el caso.