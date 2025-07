Se estrella avioneta en aeropuerto al este de Londres (Video)

LONDRES (AP) — Los servicios de emergencia se apresuraron el domingo a un aeropuerto al este de Londres donde se estrelló una avioneta.

El hecho ocurrió en el Aeropuerto de London Southend, indicó la Policía de Essex en un comunicado.

En un comunicado en las redes sociales, el aeropuerto confirmó un "incidente grave" que involucró lo que denominó una aeronave de aviación general.

Imágenes publicadas en las redes sociales muestran una columna de fuego y humo negro emanando del lugar del accidente. Se dice que la avioneta medía 12 metros (39 pies) de largo.

El testigo John Johnson, que estaba en el aeropuerto con su familia, relató que vio una "gran bola de fuego" después de que la avioneta "se estrellara de cabeza contra el suelo" .

"Despegó y unos tres o cuatro segundos después de despegar, comenzó a inclinarse fuertemente hacia la izquierda y en cuestión de segundos, más o menos se invirtió y se estrelló de cabeza contra el suelo", contó. "Hubo una gran bola de fuego".

Añadió que el servicio de bomberos del aeropuerto respondió de inmediato, con dos camiones de bomberos enviados al lugar del accidente, seguidos por la policía local, servicios de ambulancia y bomberos.

La Policía de Essex indicó que fue alertada poco antes de las 4 p.m. hora local sobre el "incidente grave" en el aeropuerto relativamente pequeño, que se encuentra a unos 72 kilómetros (45 millas) al este de la capital.

