Azafata asesinada en yate de lujo en Bahamas habría cumplido 21 años hoy; acusan a mexicano

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El 3 de julio de 2025, la tripulación del superyate Far From It, atracado en Harbour Island, encontró a la azafata Paige Bell, de nacionalidad sudafricana y 20 años, muerta en la sala de máquinas. La joven cumpliría 21 años este 14 de julio, según confirmó su familia a medios internacionales.

Un médico a bordo la declaró muerta en el lugar. Paige Bell presentaba heridas visibles en el cuello y marcas defensivas en los brazos, lo que indica que intentó resistirse a un posible ataque. En ese mismo sitio fue detenido Brigido Muñoz, mecánico mexicano de 39 años, quien también tenía lesiones en los brazos, presuntamente autoinfligidas.

Investigación y proceso judicial contra mexicano

La Policía Real de Bahamas reportó que acudió al yate alrededor de la 1 p.m. tras recibir una llamada del personal a bordo. El mexicano Brigido Muñoz fue arrestado en el lugar, trasladado a un hospital y, posteriormente, presentado ante una corte en Nassau el 9 de julio de 2025, donde se le formuló la acusación de asesinato. El juez le negó la libertad bajo fianza y fijó la próxima audiencia para el 20 de noviembre de 2025.

Hasta el momento, las autoridades no han presentado cargos por agresión sexual. Sin embargo, medios locales han señalado que las circunstancias del hallazgo —dentro de la sala de máquinas y con lesiones visibles en la víctima— podrían derivar en nuevos cargos si los resultados forenses así lo confirman. La investigación continúa en espera de los exámenes toxicológicos y de la autopsia.

La azafata Paige Bell habría cumplido hoy 21 años.

El cumpleaños pendiente y la reacción familiar

De acuerdo con información publicada por People el 10 de julio de 2025, Michelle Bell, madre de la joven, anunció que conmemoraría este 14 de julio el cumpleaños número 21 de su hija compartiendo fotografías y comiendo pastel de terciopelo rojo, su favorito. También agradeció el apoyo recibido desde distintas partes del mundo.

A través de una campaña de recaudación iniciada por colegas y amigos de Paige, se han reunido, haste este 14 de julio, 56 mil dólares apoyar con los costos de repatriación del cuerpo y gastos legales.

Sus padres, Michelle y John Bell, viajaron a Bahamas para dar seguimiento al caso y colaborar con las autoridades durante el proceso legal. La familia ha solicitado privacidad, aunque ha compartido algunos mensajes a través de redes sociales.

Perfil de Paige Bell y de Brigido Muñoz

Paige Bell, originaria de Johannesburgo, comenzó a trabajar en la industria náutica en 2024. Estuvo a bordo del yate Sweet Emocean antes de integrarse a la tripulación del Far From It como azafata.

Brigido Muñoz, ingeniero mecánico de origen mexicano, trabajaba en el mismo yate. Fue encontrado junto al cuerpo de la joven con heridas visibles y permanece bajo custodia en Bahamas.

El yate Far From It, de aproximadamente 43 metros de eslora, se encontraba en Harbour Island, un destino turístico de alto perfil en las Bahamas. El caso ha llamado la atención en la comunidad náutica internacional, dado que los crímenes a bordo de embarcaciones privadas suelen ser poco comunes.

Trámites legales en curso

Las autoridades bahameñas han señalado que el caso continúa abierto. Se esperan los resultados de los exámenes médicos y de laboratorio para determinar si existió agresión sexual y establecer con precisión la causa de muerte. La audiencia del 20 de noviembre será clave para definir si se mantiene la imputación inicial de asesinato o se suman cargos adicionales.

El juicio se desarrolla en Nassau bajo la legislación penal de Bahamas. La Fiscalía aún no ha confirmado si solicitará prisión permanente o si se planteará la extradición, en caso de que haya vínculos con otras jurisdicciones.