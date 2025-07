Trump dice que está "decepcionado" con Putin, pero recalca que no ha "terminado" sus lazos con él

MADRID, (EUROPA PRESS).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que está "decepcionado" con su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, si bien ha recalcado que aún no ha tomado la decisión de romper lazos con él o dejar de lado sus esfuerzos para lograr impulsar un proceso de paz que ponga fin a la guerra en Ucrania.

"Estoy decepcionado con él, pero no he terminado (mis lazos) con él. Pero estoy decepcionado con él", destacó en una entrevista telefónica concedida a la cadena de televisión británica BBC, horas después de anunciar que impondrá a Moscú "aranceles secundarios" del cien por cien en 50 días si en ese periodo no hay un acuerdo para un alto el fuego en Ucrania.

"Teníamos un acuerdo terminado en cuatro ocasiones y luego vas a casa y ves que ha atacado una maternidad o algo así en Kiev. Le pregunté ¿de qué va todo eso?", indicó, antes de resaltar que "casi no confía en nadie" tras ser preguntado sobre si, a pesar de todo, podía confiar en Putin. "No se trata de eso. Estoy decepcionado con que no se haya podido lograr (un acuerdo)".

Trump afirmó el lunes que el motivo principal de su decisión de amenazar con aranceles a Rusia es su descontento con Putin ante la falta de avances para poner fin a un conflicto que se ha cobrado decenas de miles de vidas desde el comienzo de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, en unas declaraciones junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

"Como no alcancemos pronto un acuerdo vamos a imponer aranceles muy severos en 50 días. Aranceles al 100 por cien. Podéis llamarlos aranceles secundarios", dijo, un anuncio que no tiene nada que ver con la propuesta bipartidista que está siendo analizada por el Congreso de Estados Unidos y que eleva los aranceles hasta el 500 por ciento.

El presidente estadounidense se ha mostrado crítico en varias ocasiones con Putin durante las últimas semanas por el aumento de los ataques rusos contra varios puntos de Ucrania, incluida la capital, Kiev, pese a sus esfuerzos para intentar lograr un alto el fuego y activar un proceso de paz.