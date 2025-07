Se incendia centro comercial recién inaugurado; van más de 60 muertos (Videos)

MADRID, (EUROPA PRESS).- El balance de muertos a causa de un incendio registrado en un centro comercial en la ciudad iraquí de Kut, situada en la provincia de Wasit (este), aumentó a más de 60, según han confirmado este jueves las autoridades, que han declarado tres días de luto oficial ante esta tragedia, que deja además varios desaparecidos.

El Ministerio del Interior iraquí apuntó en un comunicado publicado en su cuenta en la red social Facebook que el "horrible incendio" en el centro comercial, de cinco plantas y abierto hace apenas una semana, ha causado al menos 61 muertos, "la mayoría de ellos asfixiados hasta la muerte en los baños debido a la enorme cantidad de humo".

The first moments of the fire at the hypermarket mall in Kut #Iraq_News #Kut #fireaccident pic.twitter.com/BdYOixMgvM

"Entre ellos hay catorce cuerpos carbonizados e irreconocibles, en un doloroso incidente que sacude la conciencia y el alma", manifestó, al tiempo que ha destacado que los equipos de rescate han logrado sacar con vida a más de 45 personas "a través de esfuerzos heroicos".

Asimismo, ordenó la apertura de una investigación para "determinar las verdaderas causas del incendio e identificar de forma precisa y transparente las áreas de responsabilidad", antes de subrayar que las autoridades "no dudarán a la hora de hacer rendir cuentas a cualquier parte que haya sido negligente o sea responsable" de lo sucedido.

Por su parte, el gobernador de Wasit, Muhamad Yamil al Miahi, declaró tres días de luto "por las almas de los que perdieron la vida en el trágico incendio en el centro comercial de Kut", según un mensaje publicado en su cuenta en Facebook.

"Garantizamos a las familias de las víctimas inocentes que no seremos indulgentes con los implicados de forma directa o indirecta en este incidente, que no quedará impune", manifestó, antes de afirmar que los resultados de la investigación serán publicados "en 40 horas" y adelantar que ya han sido presentadas demandas contra el propietario del edificio y el dueño del supermercado.

At least 60 people have been killed and many more are missing after a huge fire engulfed a hypermarket in Iraq’s eastern city of Kut. pic.twitter.com/0TKBH57AQ7 — Al Jazeera English (@AJEnglish) July 17, 2025