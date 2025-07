Renuncia el CEO de Astronomer tras video viral donde es exhibido en un concierto de Coldplay

MADRID (EUROPA PRESS).- El director gerente de la empresa tecnológica estadounidense Astronomer, Andy Byron, dimitió tras la difusión de un video en el que aparece abrazando a la jefa de personal de la empresa, Kristin Cabot, lo que habría desvelado su infidelidad, ya que ambos están casados.

La empresa publicó un comunicado en LinkedIn en el que explica que la Junta Directiva ha aceptado la dimisión de Byron y abre el proceso de selección de quien ocupará su cargo.

El incidente ocurrió el miércoles, durante un concierto de Coldplay en el Estadio Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts, cuando durante una canción una de las cámaras que enfocaba al público envió la imagen de Byron y Cabot abrazados a una pantalla gigante. De inmediato ambos se tapan la cara y salen de plano.

Coldplay accidentally exposed an alleged affair between Astronomer CEO Andy Byron and his colleague Kristin Cabot at one of their recent concerts. pic.twitter.com/hsJHV2u5UM