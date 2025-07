Vehículo embiste a multitud en Los Ángeles; hay 30 personas heridas (Video)

LOS ÁNGELES (AP).— Un vehículo embistió a una multitud de personas que esperaban para entrar a un club nocturno a lo largo de un concurrido bulevar en Los Ángeles el sábado por la madrugada, hiriendo a 30 personas.

Las víctimas fueron transportadas a hospitales locales y centros de trauma, según el capitán Adam Van Gerpen, funcionario de información pública del Departamento de Bomberos de la Ciudad de Los Ángeles. Por lo menos tres se encontraban en estado grave después de resultar heridas a lo largo de Santa Monica Boulevard en East Hollywood, informó el Departamento de Bomberos en un comunicado.

Van Gerpen dijo que una fila de personas —la mayoría mujeres— esperaban para entrar a un club nocturno cuando fueron atropelladas por un Nissan Versa que también impactó un camión de tacos y un puesto de valet parking.

Los paramédicos descubrieron que uno de los pacientes tenía una herida de bala, dijo Van Gerpen. Comentó a The Associated Press que la identidad de esa persona aún no se conocía.

"Esto está bajo investigación policial", comentó. “Esta será una gran investigación con el LAPD”, utilizando las siglas en inglés del Departamento de Policía de Los Ángeles.

?? WARNING: This post contains graphic descriptions of injuries.



At least 20 people have been injured, with five in critical condition, after a car ploughed into a crowd outside the Vermont nightclub on Santa Monica Boulevard in East Hollywood, Los Angeles, in the early hours of… pic.twitter.com/JOugotcqd7