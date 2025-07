Vuelca un barco turístico con más de 50 personas a bordo; hay al menos 34 muertos (Video)

Un barco turístico con más de 50 personas a bordo volcó en la bahía vietnamita de Ha Long en medio de fuertes lluvias, dejando al menos 34 muertos y varios desaparecidos. La mayoría de los pasajeros a bordo eran familias de Hanói, incluidos varios niños, según medios locales. Las labores de rescate continúan en este popular sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Un barco turístico que transportaba familias por la bahía de Ha Long, en Vietnam, volcó durante una tormenta el sábado por la tarde, dejando al menos 34 personas muertas, según informes de los medios estatales, mientras los rescatistas se apresuraban a localizar a los desaparecidos.

El barco transportaba 48 pasajeros y cinco tripulantes cuando volcó en el lugar declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco debido a una fuerte lluvia repentina, informó el sitio de noticias VNExpress.

?? Storm Hits Vietnam – 28 Dead as Boat Capsizes in Ha Long Bay



A powerful storm sweep through Vietnam has caused a deadly boat accident in Ha Long Bay.



The vessel, carrying 48 tourists and 5 crew members, capsized amid turbulent conditions.



Among those onboard were many… pic.twitter.com/TmJ5IFhCFE