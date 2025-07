Gobierno de EU reporta baja del 12% en intentos de cruce fronterizo de migrantes indocumentados

WASHINGTON (apro). – El Departamento de Seguridad Interior (DHS) del gobierno de Donald Trump anunció que durante el pasado mes de junio la tasa de cruces de inmigrantes indocumentados a Estados Unidos bajó en 12%, lo cual señaló como una estadística que marcó un récord.

“En junio el Buró de Aduanas y Patrulla Fronteriza (CBP) tuvo el menor número a nivel nacional en la historia de Estados Unidos, de encuentros en la frontera con personas que intentaban ingresar como indocumentados”, informó Kristi Noe, la titular del DHS.

La integrante del gabinete de Trump enfatiza que durante el sexto mes de 2025, los agentes de la Patrulla Fronteriza registraron 25 mil 243 encuentros con personas que intentaban entrar a Estados Unidos como inmigrantes indocumentados.

“Esto es una reducción del 12% respecto al récord previo alanzado por el presidente Trump”, subrayó la secretaria de Seguridad Interior.

La contracción en el intento de cruces de inmigrantes indocumentados es el reflejo de las tácticas de Trump para tratar como criminales a las personas que pretenden llegar a Estados Unidos sin documentos para vivir y trabajar.

“Los números no mienten, bajo el liderazgo del presidente Trump y de CBP, se han roto los récords y demostrado que ahora se cuenta con la frontera más segura”, enfatizó la Noem al develar las estadísticas del pasado mes de junio.

La redadas esporádicas y masivas contra inmigrantes indocumentados en los 50 estados de la Unión Americana han surtido el efecto esperado por Trump: infligir miedo en las personas con estatus irregular en presencia y materia laborar, amén de ser tratado como criminal.

El gobierno de Trump tiene la autorización de la Corte Suprema de Justicia de su país de no respetar el debido proceso para el tema migratorio, lo implica que puede detener a quien sea y, si es inmigrante indocumentado, deportarlo incluso a un tercer país.

Este martes, Trump inauguró en la Florida a un centro de detención migratorio con capacidad para hacinar a 5 mil personas, el cual esta rodeados de pantanos infestados de lagartos, hecho del cual incluso el presidente irónicamente aludió a que los reptiles se harían cargo de los inmigrantes que pretendan escapar el lugar de encierro.

“El mundo está escuchando nuestro mensaje, la frontera está cerrada para quienes infringen la ley, bajo el gobierno del presidente Trump nuestros agentes de la Patrulla Fronteriza están empoderados una vez más para que hagan su trabajo, para que aseguren la frontera y protejan al pueblo estadunidense”, remató Noem.

??ALLIGATOR ALCATRAZ



"Very soon, this facility will house some of the most menacing migrants—some of the most vicious people on the planet." - PRESIDENT DONALD J. TRUMP???? pic.twitter.com/sn5igFZGHU — The White House (@WhiteHouse) July 1, 2025