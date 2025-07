Avión de la Fuerza Aérea de Bangladesh se estrella contra una escuela en Daca y mata a 25 personas

DACA, Bangladesh (AP).- Un avión de entrenamiento de la Fuerza Aérea de Bangladesh se estrelló contra una escuela en Daca, la capital del país, poco después del despegue el lunes por la tarde, matando al piloto y a otras 24 personas, la mayoría de las cuales eran estudiantes, dijeron las autoridades.

El avión se estrelló y se incendió, dejando además a 171 personas, en su mayoría estudiantes, heridas. Fueron rescatadas del edificio de dos plantas de la escuela, en llamas, según informaron las autoridades, muchas con quemaduras, y trasladadas en helicópteros, ambulancias, rickshaws motorizados y en brazos de bomberos y padres.

Inicialmente, los informes posteriores al accidente indicaron la muerte de 20 personas. Cinco fallecieron a causa de sus heridas durante la noche. Los médicos informaron el lunes por la noche que el estado de aproximadamente dos docenas de heridos seguía siendo crítico.

El avión de entrenamiento F-7 BGI, de fabricación china, sufrió una falla técnica momentos después del despegue a la 1:06 p. m., hora local, y el piloto intentó desviar el avión a una zona menos poblada antes de estrellarse contra el campus de la Escuela y Colegio Milestone, según un comunicado del ejército.

Muchos familiares esperaron durante la noche en un hospital especializado en quemados los cuerpos de sus seres queridos.

Alrededor de la medianoche, Mohammed Abdur Rahim buscaba a su prima Afia Akter en un hospital. "No pudimos encontrar a mi prima. Está desaparecida. Los médicos de aquí nos han pedido que vayamos a otros hospitales", declaró a The Associated Press.

Los estudiantes comentaron que los edificios de la escuela temblaron violentamente, seguidos de una gran explosión que los obligó a correr en busca de refugio. Pronto se desató una escena desesperada en el lugar del accidente, mientras familiares, presas del pánico, buscaban a sus seres queridos. Los gritos inundaron el aire en un hospital cercano.

La escuela Milestone se encuentra en el barrio de Uttara de Daca, a unos 11 kilómetros (7 millas) de la base aérea AK Khandaker. La escuela se encuentra en una zona densamente poblada, cerca de una estación de metro y de numerosas tiendas y viviendas.

El piloto, el teniente de vuelo Mohammed Toukir Islam, hizo “todos los esfuerzos posibles para desviar la aeronave de las zonas densamente pobladas hacia un lugar menos habitado”, dijo el ejército, añadiendo que investigaría la causa del accidente.

Se trata del accidente aéreo más mortífero en la capital de Bangladesh en la historia reciente. En 2008, otro avión de entrenamiento F-7 se estrelló en las afueras de Daca, falleciendo su piloto, quien se había eyectado tras descubrir un problema técnico.

El gobierno anunció un día de luto nacional el martes, con banderas que ondearán a media asta en todo el país.

Mosammat Sagorika, que marcó cuatro goles el lunes para derrotar a Nepal en un partido por el campeonato de fútbol femenino sub-20 del sur de Asia, dedicó la victoria del país a las víctimas del accidente aéreo.

“Mucha gente ha muerto y muchos están heridos. Por eso, todos estamos tristes”, declaró Sagorika, de 17 años, a la prensa.

En el lugar del accidente, el lunes por la tarde, un padre corrió con su hija en brazos. Una madre gritó, pues había encontrado a su hija menor, pero buscaba desesperadamente a la mayor.

Otro padre describió su sentimiento de impotencia mientras esperaba conocer el destino de su hija.

“El avión se estrelló contra el edificio donde estaba mi hija. Mi esposa me llamó, pero estaba rezando, así que no pude contestar”, dijo Jewel, quien solo usa un nombre, en el lugar. “Cuando llegué aquí, vi un gran incendio. Había un cadáver de un niño”.

Afortunadamente, su hija estaba a salvo, dijo, pero vio a muchos otros niños sufriendo quemaduras.

Los estudiantes también se apresuraron a ver qué había sucedido. "Luchamos contra la multitud y los soldados para acercarnos al lugar del accidente en nuestra escuela", dijo Estiak Elahi Khan, quien cursa el 11.º grado. "Lo que vi no puedo describirlo... es terrible".

Los médicos del Hospital Uttara Adhunik dijeron que más de 60 estudiantes, muchos de ellos de entre 12 y 16 años, fueron trasladados a un hospital especial para víctimas de quemaduras.

Para el lunes por la noche, los rescatistas continuaban revisando los escombros en busca de cuerpos. Se utilizaba una grúa para retirar los escombros.

El líder interino de Bangladesh, Muhammad Yunus , también prometió una investigación y expresó su profundo pesar por el "desgarrador accidente". Lo calificó como "un momento de profundo dolor nacional".

El primer ministro indio, Narendra Modi, también expresó su conmoción y tristeza. "Nos solidarizamos con las familias de las víctimas", declaró Modi en una publicación en X. "India se solidariza con Bangladesh y está dispuesta a brindar todo el apoyo y la asistencia posibles".

Rafiqa Taha, una estudiante que no estaba presente en el momento del accidente, dijo por teléfono que la escuela, con unos 2.000 estudiantes, ofrece clases desde los grados primarios hasta la secundaria.