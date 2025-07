El Pentágono anuncia el retiro de 700 marines desplegados en Los Ángeles por protestas contra ICE

MADRID (EUROPA PRESS).- El Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció este lunes la retirada de los 700 marines desplegados en Los Ángeles a principios de junio en respuesta a las múltiples protestas desarrolladas en ésta y otras ciudades californianas –a las que posteriormente se sumaron numerosas urbes de otros estados– contra las redadas emprendidas por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

"Con el retorno de la estabilidad a Los Ángeles, el secretario (de Defensa, Pete Hegseth) ha ordenado el redespliegue de los 700 marines cuya presencia envió un mensaje claro: no se tolerará la anarquía", declaró el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, en un comunicado recogido por el diario 'New York Times' en el que agradeció a los militares su "fuerza y profesionalidad" y consideró su rol como "fundamental para restaurar el orden y defender el Estado de derecho".

Marines with 2nd Battalion, 7th Marines, who were placed in an alert status over the weekend to support #USNORTHCOM mission, prepare to depart for the greater Los Angeles area June 9. pic.twitter.com/xUDw0byvqd