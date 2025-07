Trump publica video creado con IA de Obama siendo arrestado por el FBI

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Donald Trump publicó, en su plataforma digital Truth Social, un video generado con Inteligencia Artificial (IA), que muestra a agentes del FBI arrestando al expresidente Barack Obama al interior del Despacho Oval, mientras Trump observa la escena y sonríe.

El video falso ha desatado una ola de críticas, y ha sido señalado por adversarios de Donald Trump como un nuevo intento del presidente de los Estados Unidos por desviar la atención del debate sobre los archivos de Epstein, que ha generado desacuerdos entre su base social, el movimiento “Make America Great Again” (“Hacer a Estados Unidos Grande de Nuevo” o MAGA).

Trump provocó el enojo de algunos de sus seguidores más leales cuando el Departamento de Justicia se retractó de su promesa de hacer públicos todos los archivos sobre su otrora amigo, Jeffrey Epstein, financiero multimillonario y delincuente sexual convicto que murió en prisión en 2019.

Además, el presidente de Estados Unidos se encuentra en el centro del debate, desde que Elon Musk insinuó en X que los archivos no se habían publicado completos porque en ellos figuraba Trump.

La semana pasada, el “Wall Street Journal” publicó una carta del presidente a Epstein, que incluía contenido sexual, lo que generó nuevas preguntas sobre el vínculo entre ambos.

El video que Trump publicó sobre Obama, empieza con una recopilación de imágenes verdaderas de líderes demócratas, entre ellos Obama y el expresidente Joe Biden, junto con la leyenda: “nadie está por encima de la ley”.

Posteriormente, las imágenes falsas o deepfakes muestran a agentes del FBI que interrumpen una reunión entre Trump y Obama, y empujan al expresidente hasta ponerlo de rodillas y esposarlo, mientras Trump observa con una sonrisa de oreja a oreja. De fondo suena la canción “YMCA”, de los Village People, que Trump utilizó para su campaña en numerosos eventos.

Después, en el video aparece Obama en el interior de una celda, vestido con el traje naranja de un preso.

Donald Trump just posted a video of former President Obama getting arrested.



Anything to distract from the Epstein files…

pic.twitter.com/To58NfRkii — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) July 20, 2025