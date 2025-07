Videos muestran a agentes de Florida golpeando y arrastrando a un hombre negro desde su auto

Un video que muestra a agentes de Florida golpeando y arrastrando a un hombre negro desde su automóvil durante una parada de tráfico ha desatado indignación a nivel nacional, con abogados de derechos civiles acusando a las autoridades de mentir en el informe de arresto.

William McNeil Jr., de 22 años, estaba sentado en el asiento del conductor, pidiendo hablar con el supervisor de los agentes de Jacksonville, cuando los policías rompieron su ventana, lo golpearon en la cara, lo sacaron del vehículo, lo golpearon nuevamente y lo arrojaron al suelo.

Sin embargo, el jefe policial de Jacksonville, T.K. Waters, dice que hay más en la historia que el video de celular que se volvió viral en internet. Advirtió al público sobre "un juicio apresurado" que podría llevar a conclusiones erróneas. Los abogados de McNeil insisten en que el video muestra claramente brutalidad policial.

Police officer breaks unarmed man’s window, punches him and slams him on his face after pulling him over ?? pic.twitter.com/esNgcuA4RU

Las imágenes del arresto del 19 de febrero muestran que segundos antes de ser arrastrado, McNeil tenía las manos en alto y no parecía estar resistiéndose mientras preguntaba: "¿Cuál es su razón?" Se había detenido y fue acusado de no tener las luces delanteras encendidas, aunque era de día, declararon sus abogados.

"Lo que le sucedió a William McNeil Jr. es un recordatorio perturbador de que incluso los derechos más básicos, como preguntar por qué te han detenido, pueden ser respondidos con violencia para los estadounidenses negros", indicaron los abogados Ben Crump y Harry Daniels en un comunicado. Crump es un abogado de derechos civiles negro que ha ganado prominencia nacional representando a víctimas de brutalidad policial y violencia de civiles.

"William estaba tranquilo y cumplía con las órdenes", sostuvieron. "Sin embargo, en lugar de respuestas, le rompieron la ventana y lo golpearon en la cara, todo por una afirmación cuestionable sobre las luces delanteras a plena luz del día".

Jacksonville Sheriff in Florida released body camera footage of the violent arrest of William Anthony McNeil, Jr., a 22-year-old black man. In a viral video capturing part of the incident, the sheriff's deputies beating and punching McNeil during a traffic stop after he… pic.twitter.com/oRvXYDlpke — Global Times (@globaltimesnews) July 22, 2025