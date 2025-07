Acusan a exguardia de seguridad de la embajada de EU en Noruega de espiar para Rusia e Irán

OSLO, Noruega (AP) — Un exguardia de seguridad en la embajada de Estados Unidos en Noruega fue acusado de espiar para Rusia e Irán, informó el miércoles la emisora estatal NRK.

El hombre noruego, cuyo nombre no ha sido hecho público, fue arrestado en noviembre pasado bajo sospecha de atentar contra la seguridad nacional. Se le acusa de haber entregado detalles sobre los diplomáticos de la embajada, sus planos y rutinas de seguridad, entre otras cosas, reportó NRK.

Su abogada defensora, Inger Zadig, dijo a NRK que su cliente reconoce los hechos de la acusación, pero niega su culpabilidad.

"En esencia, este caso concierne a la interpretación legal, específicamente, si, y en qué medida, la información en cuestión estaba 'clasificada' bajo la ley, y si era capaz de dañar intereses nacionales fundamentales", escribió en un correo electrónico a The Associated Press.

"Si no, entonces compartir la información no es un delito. Nuestro cliente no tenía una autorización de seguridad, y su acceso a información que pudiera amenazar intereses nacionales vitales era más o menos inexistente. Estos temas serán abordados a fondo en el tribunal".

La emisora informó que los lazos de Estados Unidos con Israel y la guerra en Gaza llevaron al hombre a contactar a Rusia e Irán.

El acusado enfrenta hasta 21 años de prisión, informó NRK.

Ni la embajada de Estados Unidos ni la fiscalía respondieron a las solicitudes de comentarios de The Associated Press.

En el momento de su arresto, el hombre estaba estudiando para obtener una licenciatura en seguridad y preparación en la Universidad Ártica de Noruega, UiT.

Es el segundo caso de este tipo en UiT en los últimos años, según NRK.

Una de las personas que Occidente intercambió con Rusia en un importante canje de prisioneros el año pasado fue un investigador invitado de UiT que afirmaba ser un brasileño llamado José Assis Giammaria, arrestado por acusaciones de espionaje en 2022. La policía reveló que era ruso, Mikhail Valeryevich Mikushin.

Noruega tiene una frontera de 198 kilómetros de largo con Rusia en el Ártico. Desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022, Noruega ha restringido fuertemente la entrada de ciudadanos rusos.

El año pasado, el gobierno noruego dijo que estaba considerando un plan para construir una cerca a lo largo de toda o parte de su frontera con Rusia.