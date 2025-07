La oficina de Obama tilda de "ridículas" las acusaciones contra él por parte de Trump

MADRID, (EUROPA PRESS).- La oficina del expresidente de Estados Unidos Barack Obama tildó de "ridículas" las acusaciones vertidas contra él por el actual inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, por supuesta "traición" y manipulación de las elecciones presidenciales de 2016, en las que el magnate se impuso a la candidata demócrata, Hillary Clinton.

"Por respeto a la oficina de la Presidencia, nuestra oficina normalmente no dignifica el constante sinsentido y desinformación que fluye de esta Casa Blanca con una respuesta, pero estas afirmaciones son suficientemente indignantes como para merecer una", dijo el portavoz de la oficina de Obama, Patrick Rodenbush.

"Estas extrañas acusaciones son ridículas y un débil intento de distracción", manifestó, antes de recalcar que "nada en el documento publicado la semana pasada mina la ampliamente aceptada conclusión de que Rusia trabajó para influir en las elecciones presidenciales de 2016, sin lograr manipular ningún voto", según ha recogido la cadena de televisión estadounidense CNN.

Así, destacó que "estas conclusiones fueron afirmadas en un informe publicado en 2020 por la bipartidista comisión de Inteligencia del Senado, encabezada por su entonces Marco Rubio", en referencia al ahora secretario de Estado estadounidense bajo la nueva Presidencia de Trump tras su victoria en las elecciones de noviembre de 2024.

Trump indicó el martes que Obama es "culpable" de "traición". "Intentaron robar las elecciones (de 2016). Intentaron oscurecer las elecciones. Hicieron cosas que nadie hubiera imaginado jamás, incluso en otros países", manifestó, insistiendo así en las acusaciones sobre un presunto plan para impedir que se hiciera con la victoria en dichos comicios.

El propio mandatario afirmó ante las preguntas sobre los archivos de Jeffrey Epstein y la polémica en torno a la decisión de cerrar el caso que "la caza de brujas de la que debería estarse hablando es de que pillaron a Obama con las manos en la masa" después de que la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, dijera el viernes que había "nuevas pruebas" de que Obama y otros miembros de su Administración participaron en una presunta "conspiración" contra Trump en la votación de 2016.

Gabbard desclasificó una serie de correos electrónicos y documentos que, a su juicio, "demuestran claramente que en 2016 hubo una conspiración traicionera" y "un golpe de Estado de años" de los demócratas contra Trump, incluidas supuestas pruebas de que Rusia no intentó "influir en las elecciones (de 2016) utilizando medios cibernéticos" ni lanzó "ciberataques a la infraestructura electoral para alterar el resultado" de las presidenciales.

Tras ello, el propio Trump compartió en redes sociales un vídeo generado por Inteligencia Artificial en que se veía el arresto de Obama por parte de agentes del FBI durante una reunión con el presidente estadounidense en la Casa Blanca, así como al exmandatario con un vestido naranja de presidiario en una cárcel del país norteamericano.

?? BREAKING: President Trump just posted a video of Barack Hussein Obama getting ARRESTED



The video shows Obama being hauled off by agents right in front of Trump at the White House, then he is sitting in a prison cell ?? pic.twitter.com/ChOhb5CPdv — Eric Daugherty (@EricLDaugh) July 20, 2025