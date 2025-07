Buscan presentar cargos de terrorismo contra sospechoso del ataque con cuchillo en Walmart

TRAVERSE CITY, Michigan, EU (AP).- Un hombre acusado de ingresar a un Walmart en Michigan y apuñalar al azar a 11 compradores antes de ser detenido por transeúntes en el estacionamiento de la tienda enfrentará cargos de terrorismo y múltiples asaltos, dijeron las autoridades el domingo.

El sheriff del condado de Grand Traverse, Michael Shea, declaró que el motivo del ataque perpetrado por Bradford Gille, de Afton, Michigan, sigue sin estar claro. Gille, quien, según Shea, tenía antecedentes de agresión, así como infracciones relacionadas con sustancias controladas, dijo muy poco al ser arrestado. Se espera que el hombre sea acusado de un cargo de terrorismo y 11 cargos de agresión con intención de homicidio.

Shea elogió la rápida respuesta de los agentes, que llegaron tres minutos después de recibir la llamada sobre el apuñalamiento, así como la de un grupo de transeúntes que intervinieron y detuvieron a Gille en el estacionamiento de la tienda en Traverse City. La comunidad, de aproximadamente 16,000 habitantes, se encuentra a orillas del lago Michigan.

Gille entró en la tienda a las 16:10 y permaneció allí un rato antes de que comenzara el ataque, según informaron las autoridades. Las llamadas a las autoridades comenzaron a llegar a las 16:43 del sábado y un agente del sheriff llegó a las 16:46.

Dijo que los esfuerzos “notables” probablemente evitaron que otros resultaran heridos, y agregó que en el ataque se utilizó una cuchilla de corte de 3 y 1/2 pulgadas (casi 9 centímetros).

"No puedo felicitar lo suficiente a todos los que participaron", dijo Shea en una conferencia de prensa. "Si analizamos desde el momento de la llamada hasta el momento de la detención, la persona fue detenida en menos de un minuto".

Cargos de terrorismo

Gille permaneció encarcelado y su nombre no apareció el domingo en los registros carcelarios en línea de Michigan. Los mensajes que se dejaron el domingo con números de teléfono y correo electrónico a nombre de Gille no fueron respondidos de inmediato. Sus casos judiciales anteriores no contaban con el nombre de un abogado en los registros públicos.

La fiscal del condado de Grand Traverse, Noelle Moeggenberg, dijo a los periodistas que el cargo de terrorismo se presentará debido al hecho de que el ataque afectó a la comunidad, en lugar de a un individuo.

“Es algo que no se aplica a personas individuales, ni a las víctimas individuales —obviamente, son las más afectadas—, sino que, creemos, de alguna manera se hace para afectar a toda la comunidad, para infundir miedo en ella y para cambiar nuestra forma de operar a diario”, dijo Moeggenberg. “Por eso estamos analizando ese cargo de terrorismo”.

Shea indicó que las 11 víctimas eran hombres y mujeres, con edades comprendidas entre los 29 y los 84 años, e incluían a un empleado de Walmart. El Dr. Tom Schermerhorn, director médico del Centro Médico Munson, en la conferencia de prensa del domingo, indicó que un paciente fue atendido y dado de alta; dos se encontraban en estado grave; y el resto se encontraban en estado estable. Se esperaba que todos sobrevivieran.

Relatos de testigos

Steven Carter estaba cargando su camión en el estacionamiento de Walmart cuando vio a un hombre con un cuchillo apuñalar a una mujer en la garganta.

Unos cinco minutos después, dijo, el atacante estaba rodeado de compradores en el estacionamiento, incluyendo uno que portaba un arma. El grupo de cinco o seis personas le gritaba al hombre que "suelte el cuchillo", dijo, y el hombre respondió: "Me da igual, me da igual". Siguió retrocediendo de la multitud, antes de que alguien lo derribara y lo sometiera.

“Al principio, fue incredulidad. Pensé que tal vez era un ataque terrorista”, dijo Carter, quien entrega pedidos de clientes de Walmart. “Y luego fue miedo, incredulidad, conmoción. Y eso fue, fue simplemente asombroso. Y todo sucedió rápido. Estaba completamente dominado en el suelo cuando llegó la policía”.

Vehículos de emergencia y personal de primera respuesta uniformado se congregaron en el estacionamiento del centro comercial, que alberga varias tiendas. Las autoridades también entrevistaron a los empleados, quienes aún vestían chalecos azules y placas de identificación, mientras se desarrollaba la investigación.

Tiffany DeFell, de 36 años, que vive en Honor, a unas 25 millas (40 kilómetros) de Traverse City, dijo que estaba en el estacionamiento de la tienda cuando vio que el caos se desataba a su alrededor.

“Fue realmente aterrador. Mi hermana y yo estábamos enloqueciendo”, dijo. “Esto es algo que se ve en las películas. No es lo que esperas ver donde vives”.

Shea dijo que el arma involucrada parecía ser un cuchillo plegable, y agregó que el apuñalamiento comenzó cerca del mostrador de caja de la tienda y que sus víctimas "no estaban predeterminadas".

Walmart declaró que seguiría colaborando estrechamente con las autoridades en la investigación. Añadió que los empleados de la tienda recibirían su salario mientras la tienda permaneciera cerrada y que se les brindarían servicios de asesoramiento. Se desconoce cuándo reabrirá la tienda.

El subdirector del FBI, Dan Bongino, dijo en una publicación en las redes sociales que los funcionarios de la agencia estaban respondiendo para "brindar todo el apoyo necesario".

Traverse City es un destino vacacional popular. Es conocida por su festival de la cereza, sus bodegas y sus faros, y se encuentra a unos 40 kilómetros al este del Parque Nacional Sleeping Bear Dunes.