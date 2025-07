Detienen a un hombre acusado de apuñalar a 11 personas en un Walmart

TRAVERSE CITY, Michigan, EE.UU. (AP) — El caos se desató en un Walmart en Michigan después de que un hombre irrumpiera en la tienda durante una tranquila tarde de compras y apuñalara al azar a 11 personas, según las autoridades. Minutos después del ataque el sábado, el sospechoso estaba bajo custodia con la ayuda de transeúntes en la tienda.

El sospechoso, de 42 años, quien era residente de Michigan pero no conocido por las fuerzas del orden, entró en la tienda poco antes de las 5 de la tarde y utilizó un cuchillo plegable para apuñalar a las víctimas, informó la policía del condado Grand Traverse en un comunicado en las redes sociales. Sus edades no se conocieron de inmediato.

Un policía llegó en cuestión de 3 minutos y detuvo al hombre.

Steven Carter estaba cargando su camión en el estacionamiento de Walmart cuando vio a un hombre cortar el cuello de una mujer con un cuchillo.

Unos cinco minutos después, el hombre estaba rodeado por compradores en el estacionamiento, incluido uno que sostenía un arma. El grupo de cinco o seis personas seguía gritando al hombre "suelta el cuchillo", dijo, y el hombre respondió: "No me importa, no me importa". Seguía retrocediendo del grupo, antes de que alguien lo derribara y lo sometiera.

"Al principio, fue incredulidad. Pensé que tal vez era como un ataque terrorista", comentó Carter, quien entrega pedidos de clientes de Walmart. "Y luego fue miedo, incredulidad, shock. Y eso fue, fue simplemente increíble. Y todo sucedió rápido. El individuo ya estaba totalmente sometido en el suelo cuando llegó la policía".

El jefe policial Michael Shea dijo a los reporteros que otras personas en el Walmart participaron en la detención del hombre.

"Quiero reconocer que hubo participación ciudadana en ayudar a tomar al individuo bajo custodia", manifestó Shea en conferencia de prensa el sábado.

Vehículos de emergencia y socorristas uniformados se reunieron en el estacionamiento del centro comercial que alberga varias otras tiendas minoristas. También se vio a las autoridades entrevistando a empleados, que aún llevaban chalecos azules de uniforme y etiquetas con sus nombres.

Tiffany DeFell, de 36 años, que vive en Honor, a unos 40 kilómetros (unas 25 millas) de Traverse City, dijo que estaba en el estacionamiento de la tienda cuando vio el caos estallar a su alrededor.

"Fue realmente aterrador. Mi hermana y yo estábamos simplemente asustadas", relató. "Esto es algo que ves en las películas. No es lo que esperas ver donde vives".

Munson Healthcare indicó a través de las redes sociales que 11 personas estaban siendo tratadas en el hospital más grande de la región en el norte de Michigan. La portavoz Megan Brown apuntó que todas eran víctimas de apuñalamiento. El domingo en la mañana, cuatro estaban en condición seria y siete en condición estable, dijo Brown.

“Hemos visto señales alentadoras de recuperación en nuestros pacientes", expresó Brown.

Shea destacó que el arma involucrada parecía ser un cuchillo de estilo plegable, añadiendo que el apuñalamiento comenzó cerca de la caja registradora de la tienda y que las víctimas “no estaban predeterminadas”.

La gobernadora Gretchen Whitmer expresó: "Nuestros pensamientos están con las víctimas y la comunidad estremecida por este brutal acto de violencia".

Walmart sostuvo en un comunicado que continuaría trabajando estrechamente con las fuerzas del orden en la investigación. El domingo, un portavoz dijo que no tenía detalles sobre la reapertura de la tienda y no tenía actualizaciones más allá del comunicado emitido el sábado por la noche.

La violencia como esta es inaceptable. Nuestros pensamientos están con los heridos y estamos agradecidos por la rápida acción de los socorristas", dice el comunicado.

El subdirector del FBI, Dan Bongino, expresó en una publicación en redes sociales que su agencia está respondiendo para "proporcionar cualquier apoyo necesario."

Traverse City es un popular destino de vacaciones en la costa del Lago Michigan. Es conocida por su festival de cerezas, bodegas y faros y está a unos 40 kilómetros (unas 25 millas) al este de Sleeping Bear Dunes National Lakeshore.