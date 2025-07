Tripulante de crucero Royal Caribbean apuñala a compañera, se lanza al mar y muere (Videos)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un tripulante del Icon of the Seas, el crucero más grande del mundo de la compañía Royal Caribbean, apuñaló a una compañera de trabajo a bordo y luego se lanzó al mar frente al archipiélago de Bahamas.

El incidente ocurrió el jueves por la noche mientras el barco se encontraba en aguas cercanas a la isla de San Salvador, informaron oficiales de la Real Policía de Bahamas, de acuerdo con el Canal 6 South Florida de NBC.

Según la policía, una tripulante sudafricana de 28 años fue presuntamente apuñalada varias veces por su compañero, un sudafricano de 35 años.

El hombre huyó del lugar y saltó al agua. Posteriormente, el personal médico a bordo lo encontró inconsciente y lo declaró muerto, según informó la policía.

Pasajeros del crucero compartieron videos de los operativos de rescate.

De acuerdo con la policía, la mujer sufrió heridas de arma blanca en la parte superior del cuerpo y se encontraba estable tras recibir tratamiento.

En tanto, un portavoz de Royal Caribbean confirmó el fallecimiento del presunto agresor.

"Nuestro equipo de seguridad a bordo respondió a un incidente que involucró a dos tripulantes en una disputa personal. Una resultó herida y fue atendida por el equipo médico a bordo y se encuentra estable.

"Desafortunadamente, el otro tripulante falleció tras caer por la borda y fue recuperado en una operación de búsqueda y rescate", dice el comunicado.

En otro incidente reportado esta semana en el mismo crucero, un pasajero cayó por el borde de la piscina ubicada en la cubierta 15 a la cubierta inferior. No se reportaron lesiones, de acuerdo con la página de Instagram Only en Florida, que compartió un video del usuario @luis_canedo.

El video se viralizó en redes sociales.

??? | LO ÚLTIMO — Una persona cayó al mar desde el Icon of the Seas, el crucero más grande del mundo de Royal Caribbean. La tripulación logró rescatarla. pic.twitter.com/MCHNF6NUuP — UHN Plus (@UHN_Plus) July 25, 2025