Al menos cinco muertos en tiroteo en edificio de oficinas en Manhattan; identifican al agresor

NUEVA YORK (AP) — Un tiroteo en un edificio de oficinas en Manhattan el lunes dejó al menos cinco muertos, incluido un policía neoyorquino que estaba de descanso, dijeron fuentes a The Associated Press.

El sospechoso fue identificado como Shane Tamura, de Nevada, según dos personas al tanto de la investigación que hablaron con la AP. Las fuentes dicen que se disparó fatalmente a sí mismo.

Agentes policiales encontraron identificaciones en el cuerpo de Tamura, incluida una licencia de Las Vegas para portar armas ocultas, agregaron las personas, las cuales no estaban autorizadas para dar detalles sobre una investigación en curso y hablaron con la AP a condición de guardar el anonimato.

