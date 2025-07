Colonos israelíes atacan una localidad de mayoría cristiana en Cisjordania

MADRID (EUROPA PRESS) - Las autoridades palestinas denunciaron este lunes un ataque perpetrado por un grupo de colonos israelíes contra la localidad cisjordana de Taibé, en Ramala, de mayoría cristiana, donde han incendiado varios vehículos y han realizado pintadas racistas en hebreo.

"Los colonos israelíes han puesto en marcha un ataque terrorista contra la localidad cristiana palestina de Taibé y han vandalizado propiedades y viviendas", indicó el centro de comunicación de las autoridades palestinas en un mensaje difundido a través de X.

